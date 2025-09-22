Vietnam Airlines muốn mua thêm 30 tàu bay thân rộng hơn 10 tỷ USD

Vietnam Airlines xem xét mua/thuê bổ sung thêm 30 tàu bay thân rộng của Airbus hoặc Boeing với lịch giao hàng từ năm 2028.

Vietnam Airlines có kế hoạch thuê/mua tàu bay lên tới 10 tỷ USD. Ảnh: VNA.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát thông báo mời chào sơ bộ cho dự án đầu tư mua/thuê tàu bay thân rộng.

Theo đó, hãng hàng không quốc gia cho biết đang có kế hoạch bổ sung 30 tàu bay thân rộng loại Airbus A350-900 hoặc Boeing B787-9 với lịch giao dự kiến trong giai đoạn 2028-2032. Vietnam Airlines đề nghị các đối tác gửi thông tin về số lượng, chủng loại tàu bay, lịch giao, giá trị hợp đồng trước ngày 8/10.

Hãng cho biết sẵn sàng xem xét tất cả phương án thuê/mua khả thi. Trong trường hợp mua, doanh nghiệp có thể cần đầu tư từ 10 tỷ USD cho 30 tàu bay thân rộng và động cơ (chưa tính đàm phán giảm giá lô lớn).

Trước đó, Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án 50 tàu bay thân hẹp không cấp bảo lãnh của Vietnam Airlines. Theo kế hoạch, hãng dự kiến mua 50 máy bay Airbus A320 Neo hoặc Boeing 737 Max và 10 động cơ dự phòng.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 3,7 tỷ USD , tương đương 92.810 tỷ đồng . Mức này bằng 1,6 lần tổng giá trị tài sản của hãng, theo báo cáo tài chính 2024.

Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết đây là một trong những dự án quan trọng nhất của tổng công ty. Theo ông Hòa, hãng đã xác định giai đoạn sắp tới để phục hồi, mở rộng mạng bay, nên nhu cầu về máy bay rất lớn. Riêng năm nay, Vietnam Airlines sẽ mở mới và khai thác trở lại 15 đường bay quốc tế.

Vietnam Airlines cũng dự kiến thực hiện bán và thuê lại (sale and leaseback) 25 máy bay đầu tiên nhận trong giai đoạn 2028-2030. Tiếp đó, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu kết hợp vay mua với tỷ lệ vay 50% giá mua tàu bay đối với 25 tàu còn lại nhận trong giai đoạn 2030-2031 để giảm đáng kể áp lực về dòng tiền.

Đến năm 2030, nhu cầu đội bay thân rộng của Vietnam Airlines là 37 chiếc; đội thân hẹp là 95 chiếc; đội bay ATR72 là 5 chiếc. Dự kiến đến năm 2035, tổng nhu cầu đội bay của Vietnam Airlines đạt 169 máy bay, trong đó có 52 chiếc thân rộng, 112 chiếc thân hẹp và 5 chiếc ATR72.

Hiện tại, hãng vận hành 102 tàu bay. Trong đó, đội bay thân rộng có 31 tàu, gồm 14 chiếc A350-900 và 17 chiếc Boeing 787. Đội tàu bay thân hẹp có 65 chiếc A321 và A320. Ngoài ra, hãng này còn có 6 chiếc ATR-72.