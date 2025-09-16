Vietnam Airlines chính thức thoát cảnh âm vốn

Nhờ nguồn vốn này, Vietnam Airlines đã thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu, có thêm nguồn lực để thanh toán nợ và triển khai kế hoạch mở rộng đội bay trong thời gian tới.

Vietnam Airlines thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu sau khi được SCIC đầu tư 7.770 tỷ đồng. Ảnh: VNA.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết đã hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN).

Khoản đầu tư này đã bổ sung nguồn vốn điều lệ, giúp Vietnam Airlines đảm bảo dòng tiền ổn định trong dài hạn. Nhờ đó, doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu, có thêm nguồn lực để thanh toán nợ và triển khai kế hoạch mở rộng đội bay trong thời gian tới.

"Đây là nền tảng vững chắc cho quá trình phục hồi toàn diện và phát triển bền vững của Vietnam Airlines", đại diện SCIC cho biết.

Trước đó, ngày 13/9/2021, SCIC đã thực hiện khoản đầu tư lần thứ nhất với số tiền 6.894 tỷ đồng , hỗ trợ Vietnam Airlines cải thiện thanh khoản và duy trì hoạt động trong giai đoạn bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Như vậy, sau 2 lần giải ngân, SCIC hiện nắm giữ 47,09% vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

"Đây không chỉ là hoạt động đầu tư tài chính mà còn nhằm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế", đại diện SCIC nói thêm.

Qua gần 20 năm hoạt động, SCIC có tổng lợi nhuận trước thuế đạt 108.830 tỷ đồng , nộp ngân sách Nhà nước 108.145 tỷ đồng , tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt khoảng 13%/năm.

Với quy mô vốn điều lệ hơn 50.000 tỷ đồng , danh mục đầu tư của SCIC trải rộng trên 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực then chốt như tài chính - ngân hàng, viễn thông, năng lượng, hạ tầng và dịch vụ công cộng.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và tổng kết thực tiễn gần 20 năm hoạt động, hiện nay SCIC đang báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án củng cố, phát huy mô hình Tổng công ty theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia.

Đây là công cụ để tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo cơ chế thị trường; tập trung nguồn lực từ cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước nắm giữ và các nguồn lực Nhà nước giao khác để đầu tư phát triển các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, các doanh nghiệp có hiệu quả cao.

Tại đề án, SCIC cũng kiến nghị tiếp tục thúc đẩy việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tất cả loại hình doanh nghiệp từ các bộ, ngành, địa phương về SCIC để tiếp tục quá trình sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước.

Trong đó có cả các doanh nghiệp quy mô lớn trừ doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu đã có các tập đoàn lớn phụ trách như năng lượng, dầu khí, điện lực, khoáng sản...; lĩnh vực quốc phòng an ninh và lĩnh vực thuần túy công ích.

Về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, báo cáo soát xét bán niên của hãng ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 58.519 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đạt 6.682 tỷ đồng , tăng 19% và là mức cao nhất trong nửa đầu năm mà hãng bay này từng đạt được.