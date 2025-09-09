Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc lithium trên máy bay

  • Thứ ba, 9/9/2025 11:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… cũng đã áp dụng lệnh cấm tương tự.

Việc sử dụng pin sạc dự phòng lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group. Ảnh: T.L.

Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco).

Hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium. Tất cả thiết bị này được cung ứng bởi nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn.

Bên cạnh đó, toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện kỹ năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống bất thường.

Trước đó, Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an, tăng cường công tác soi chiếu tại các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

hanh khach, chuyen bay, pin du phong anh 1

Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium. Ảnh: VNA.

Pin lithium hiện được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử cá nhân và bộ sạc dự phòng. Theo tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, loại pin này tuyệt đối bị cấm để trong hành lý ký gửi do nguy cơ cháy nổ cao khi hư hỏng hoặc quá nhiệt.

Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ghi nhận sự cố cháy, phát khói trong khoang hành khách liên quan đến pin lithium làm các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Không chỉ lĩnh vực hàng không, ngành thiết bị công nghệ cũng liên tục phát đi cảnh báo. Ngày 1/9, một tập đoàn công nghệ lớn đã phải thu hồi toàn cầu một mẫu pin dự phòng 20.000 mAh vì nguy cơ quá nhiệt có thể dẫn đến cháy nổ.

Trước xu hướng siết chặt quản lý trên thế giới, nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… cũng đã áp dụng lệnh cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên khoang máy bay trong năm nay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên đánh giá rủi ro và cập nhật kịp thời các biện pháp kiểm soát pin lithium theo khuyến nghị của ICAO, IATA và cơ quan quản lý hàng không trong nước cũng như quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay.

Chốt thời gian hoàn thành sân bay Quảng Trị và ga T2 Đồng Hới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quảng Trị và các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành sân bay Quảng Trị và nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vào dịp 30/4/2026.

7 giờ trước

Sân bay Long Thành: Tiến độ các dự án của Vietnam Airlines và Vietjet

Vietnam Airlines đang thực hiện 3 dự án gồm hangar số 1, khu chế biến suất ăn và cụm dịch vụ thương mại mặt đất, trong khi Vietjet cũng có dự án xây dựng hangar.

45:2691 hôm qua

Sân bay Long Thành sắp bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1

Làm việc với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo ACV cho biết ngày 25/9 sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

45:2707 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

hành khách chuyến bay pin dự phòng Vietnam Airlines pin sạc lithium an toàn

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý