Chốt thời gian hoàn thành sân bay Quảng Trị và ga T2 Đồng Hới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quảng Trị và các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành sân bay Quảng Trị và nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vào dịp 30/4/2026.

Phối cảnh sân bay Quảng Trị từ nhà đầu tư T&T Group. Ảnh: T&T.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kinh tế - xã hội, và các công trình trọng điểm.

Theo đó, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tập trung thúc đẩy các dự án lớn, đặc biệt là 2 dự án sân bay Quảng Trị và Đồng Hới.

Cụ thể, đối với sân bay Quảng Trị, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2026.

UBND tỉnh chủ động nghiên cứu, điều chỉnh các quy hoạch giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển đô thị sân bay "bốn trong một", bao gồm đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao, dịch vụ với trung tâm là cảng hàng không Quảng Trị.

Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu đề xuất nâng cấp cảng lên quy mô cao hơn để có thể tiếp nhận tàu bay A350.

Với sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị phải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cả dự án cảng và tháp không lưu, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, phấn đấu hoàn thành vào đúng dịp 30/4/2026.

Ngoài 2 dự án sân bay, Thủ tướng cũng chỉ đạo gấp rút triển khai cảng biển Mỹ Thủy, trong đó bến số 1 phấn đấu hoàn thành vào tháng 11/2025, bến số 2 vào 3/2026, đồng thời khởi công bến số 3 và 4 trong tháng 9 này.

Tỉnh Quảng Trị cần tập trung đầu tư hoàn thành 22 km Quốc lộ 15D kết nối cảng biển Mỹ Thủy với cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong năm 2026, các đoạn còn lại hoàn thành trước 2030.

Theo Thủ tướng, việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có 2 sân bay dự kiến cán đích vào 30/4/2026, sẽ mở ra động lực phát triển mới cho Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.