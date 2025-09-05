Bắc Ninh quy hoạch 'siêu đô thị' gần sân bay Gia Bình

Phân khu đô thị Nam Sông Đuống khu 2 vừa được duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, định hướng là khu đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam Sông Đuống (phân khu 2) tỷ lệ 1/2.000. Đây là cơ sở lập các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 12.800 ha, trải dài trên địa bàn các phường Trí Quả, Song Liễu, Thuận Thành, Trạm Lộ, Ninh Xá và các xã Lâm Thao, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Trung Kênh. Khu vực lập quy hoạch này giáp cao tốc Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về phía Bắc, giáp TP Hải Phòng về phía Đông.

Nam Sông Đuống được định vị là khu đô thị sân bay đa chức năng mang tầm quốc tế, phát triển theo mô hình TOD, với mật độ cao, cao tầng hiện đại. Không chỉ là đô thị vệ tinh cho sân bay Gia Bình, khu vực này còn quy hoạch hàng loạt chức năng chiến lược: khu thương mại tự do - phi thuế quan, logistics đa phương thức, cảng cạn, công nghiệp phục vụ đường sắt cao tốc, khu R&D, công viên phần mềm, trung tâm hội nghị - triển lãm, khách sạn, văn phòng…

Dân số hiện tại khoảng 200.000 người, dự kiến đến năm 2050, dân số thường trú đạt 300.000-350.000 người. Nếu tính cả lực lượng lao động, khách du lịch và người sử dụng dịch vụ, quy mô phục vụ hạ tầng có thể lên tới 750.000-800.000 người.

Các khu chức năng chính trong khu đô thị gồm khu đô thị sân bay đa chức năng quốc tế, khu đô thị - nhà ở phục vụ công nhân và người lao động trong các khu công nghiệp, kết hợp chỉnh trang đồng bộ các khu dân cư, làng xóm hiện hữu theo hướng xanh, bền vững, hiện đại

Về sân bay quốc tế Gia Bình, dự án vừa được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua. Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Tập đoàn Masterise. Theo kế hoạch, sân bay cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay có quy mô hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng . Xét theo diện tích, sân bay này rộng hơn Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Theo quy hoạch, Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác bao gồm tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay đạt khoảng khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.