Diễn biến mới ở dự án sân bay Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không và VATM hỗ trợ trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan vùng trời, phương thức bay của sân bay Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về hỗ trợ trong việc đánh giá vùng trời, phương thức bay phục vụ lập đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và kết luận của Bộ trưởng Xây dựng, tỉnh đang giao Sở Xây dựng Ninh Bình tổ chức khảo sát, lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Đề án có mục tiêu đánh giá tính cần thiết, khả năng, điều kiện để hình thành, đề xuất vị trí, quy mô và công suất của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đảm bảo phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển lâu dài; làm cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng quyết định bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn bản của UNBN tỉnh Ninh Bình cho biết để đảm bảo hiệu quả, tính khả thi của đề án, đặc biệt là nội dung về vùng trời, phương thức bay của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và VATM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh, Sở Xây dựng trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan đến vùng trời, phương thức bay.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Ninh Bình, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình dự kiến được xây dựng tại phường Liêm Tuyền.

Vị trí đề xuất có khoảng cách khá gần, tương đối thuận lợi để đi tới các đầu mối giao thông trọng yếu trong khu vực phía Bắc như các cảng hàng không, hệ thống ga trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và những trung tâm kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

Cảng được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) với 2 đường cất, hạ cánh, có thể khai thác máy bay B787, B777, A350...

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 720 ha, công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu lượt khách/năm (có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong những giai đoạn tiếp theo).

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình ngày 25/7, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cơ bản ủng hộ đề xuất của tỉnh này về xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Bộ trưởng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, báo cáo bổ sung quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, đánh giá toàn diện, hướng dẫn, tư vấn cho tỉnh Ninh Bình những nội dung cần thiết để tỉnh sớm hoàn thiện những công việc, nhiệm vụ cần thiết liên quan nội dung này.

Trước đó, doanh nghiệp Xuân Trường đã gửi văn bản trực tiếp tới Tổng Bí thư và Thủ tướng, đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại tỉnh Ninh Bình mới. Đồng thời, cho phép doanh nghiệp cùng với tỉnh Ninh Bình xây dựng 2 trục đường chính quy mô 8 làn xe, từ di sản Tràng An - Bái Đính kết nối với thành phố Nam Định và Phủ Lý; xây 9 cây cầu qua sông Đáy, sông Hoàng Long để đưa Ninh Bình trở thành trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.

Nguồn vốn đầu tư sân bay sẽ bao gồm ngân sách của tỉnh Ninh Bình mới và nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Thời gian thi công 2 trục đường, 9 cây cầu không quá 12 tháng.