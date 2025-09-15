Điều gì xảy ra trên chuyến bay Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách

Đoàn công tác Bộ Y tế Nga đã hỗ trợ cấp cứu hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Hành khách được đoàn công tác của Bộ Y tế Nga hỗ trợ trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN62 ngày 11/9 khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng hai giờ cất cánh.

Ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

Đáng chú ý, chuyến bay có sự hiện diện của 4 bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc. Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được hãng chuyển lên phục vụ tại khoang phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi trong điều kiện thuận lợi hơn.

Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ bay và các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của hành khách. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines đã ghi nhận một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang bay, buộc hãng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạ cánh khẩn tại sân bay gần nhất để cấp cứu kịp thời cho hành khách.

"Những tình huống này cho thấy khả năng ứng phó nhanh nhạy của Vietnam Airlines, từ việc tổ tiếp viên triển khai sơ cấp cứu, huy động bác sĩ trên máy bay, gọi hỗ trợ y tế mặt đất cho đến thay đổi kế hoạch khai thác đều nhằm mục đích bảo vệ mạng sống và sức khỏe hành khách dù có thể gây ra các tổn thất về chi phí", đại diện hãng cho biết.

Trước đó, trong bài đăng trên X tối 14/9, trang của đài RT (Nga) chia sẻ video với chú thích "Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống người giữa không trung. Một người đàn ông Nga bị tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội. Bộ trưởng Mikhail Murashko đã hành động ngay lập tức và ổn định tình trạng của ông ấy trong vòng một giờ".

Theo tờ Economic Times, ông Mikhail Murashko (58 tuổi) giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nga kể từ ngày 21/1/2020. Trước đó, ông là lãnh đạo cơ quan giám sát y tế liên bang của Nga (Roszdravnadzor) và làm việc trong cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe khu vực.

Sinh ra tại Sverdlovsk, ông Murashko là bác sĩ và nhà quản lý y tế lâu năm, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là bác sĩ sản phụ khoa tại Cộng hòa Komi trước khi trở thành người đứng đầu Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Chu sinh.

Ông Murashko chuyển sang làm việc tại cơ quan liên bang với tư cách là phó giám đốc Roszdravnadzor, cơ quan giám sát chăm sóc sức khỏe của Nga, và trở thành người đứng đầu vào năm 2015.

Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Y tế trong Nội các của Thủ tướng Mikhail Mishustin vào năm 2020. Sự nghiệp của Murashko cho thấy giá trị của việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo có chuyên môn sâu để đứng đầu các bộ quan trọng.