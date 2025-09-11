Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyến bay đặc biệt cứu 3 người của Vietnam Airlines

  • Thứ năm, 11/9/2025 17:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngay khi nhận yêu cầu khẩn cấp từ Bệnh viện Trung ương Huế, Vietnam Airlines lập tức kích hoạt quy trình phục vụ đặc biệt, bố trí ưu tiên cho đoàn bác sĩ bay ra Hà Nội và ngược lại.

Vietnam Airlines đã đồng hành cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện trên cả nước trong hàng chục hành trình vận chuyển mô tạng. Ảnh: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng ra Hà Nội chiều 10/9 đã đưa hai bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế ra hỗ trợ lấy tạng từ người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau đó, ca ghép thận cho một bệnh nhân đang điều trị tại đây được các bác sĩ tiến hành nhanh chóng, trao cơ hội lớn lao bình phục sức khỏe cho người bệnh.

Tiếp tục hành trình hồi sinh sự sống, gan của người hiến được vận chuyển khẩn trương đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để ghép cho bệnh nhân thứ hai đang mang hy vọng sống mong manh.

Và trái tim, món quà quý giá nhất, đã cùng đoàn bác sĩ quay về Huế trên chuyến bay VN1545 khởi hành lúc 16h50 cùng ngày, để kịp thời ghép cho bệnh nhân thứ 3 đang chờ đợi cơ hội được sống tiếp từng phút giây.

Trước đó, ngay khi nhận yêu cầu khẩn cấp từ Bệnh viện TW Huế, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình phục vụ đặc biệt, bố trí ưu tiên xếp chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ bay ra Hà Nội và quay ngược lại Huế trong cùng ngày kịp thời, chính xác đáp ứng đúng nhu cầu vận chuyển của bệnh viện.

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa.

Đoàn y tế được bố trí chỗ ngồi gần cửa ra vào, thùng vận chuyển tạng được sắp xếp đặt trên ghế riêng thuận tiện di chuyển, hỗ trợ rời sân đỗ và thủ tục soi chiếu an ninh nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi và kịp thời.

Ngay khi hạ cánh tại Huế, đội ngũ y tế được hỗ trợ di chuyển nhanh nhất đến Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện ca ghép ngay cho bệnh nhân. Với giới hạn bảo quản tối đa của trái tim chỉ 6 tiếng từ khi lấy ra đến khi ghép, những chuyến bay này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối.

Từ năm 2018, Vietnam Airlines đã đồng hành cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện trên cả nước trong hàng chục hành trình vận chuyển mô tạng.

Mỗi chuyến bay không chỉ là vấn đề kỹ thuật và tốc độ mà còn là sứ mệnh nhân đạo, nơi lòng trắc ẩn, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục gắn bó với những hành trình hồi sinh, nơi sự sống được trao đi và tình người được nâng niu từng khoảnh khắc", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Diệu Thanh

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

    Website

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

