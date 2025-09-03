Mở bán vé máy bay Tết sớm, có chặng hơn 9 triệu đồng

Cả Vietnam Airlines và Vietjet Air đều mở bán vé Tết sớm trên các đường bay nội địa từ 3 thành phố lớn đến các địa phương.

Giá vé Tết mở bán sớm đang ở mức cao nên nhiều hành khách chưa vội chốt đơn. Ảnh: CAAV.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa thông báo chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026 với tổng số hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).

Số lượng cung ứng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 3/9, hành khách có thể mua vé Tết 2026 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hay các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.

Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai, Ninh Thuận, Kiên Giang...

Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Song song, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..., đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Đồng thời, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm, với tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20%, giúp tối ưu năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Trước đó, Vietjet Air cũng mở bán tổng cộng 2,5 triệu vé máy bay cho giai đoạn từ ngày 3/2 đến 2/3/2026 (16 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng Âm lịch), phục vụ nhu cầu đi lại trong nước và toàn mạng bay quốc tế, kết nối Việt Nam với Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá vé khứ hồi Tết hiện ở mức cao gấp đôi ngày thường. Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội ở mức 5,5-7,4 triệu đồng trong khi chặng TP.HCM - Đà Nẵng ở mức 4,4-6 triệu đồng.

Khách bay về Quy Nhơn từ TP.HCM phải trả mức giá rẻ nhất là 4,8 triệu đồng của Vietjet trong khi Vietnam Airlines lên đến 9,1 triệu đồng. Giá vé chặng TP.HCM - Nha Trang cũng ở mức 3,6-8,6 triệu đồng.

Chị Huyền Trang, chủ đại lý vé máy bay ở TP.HCM cho biết giá vé Tết năm nay dự kiến tiếp tục tăng cao. Hiện, khách hàng chưa vội đặt mà tiếp tục theo dõi tình hình và thường chốt đơn trước thời gian bay từ 1 đến 2 tháng.