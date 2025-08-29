Đèn laser, drone trái phép đe dọa an toàn bay ở Tân Sơn Nhất

Từ đầu năm đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 27 trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không, chủ yếu do chiếu đèn laser vào buồng lái và drone bay trái phép.

Vật thể bay không người lái (drone) có thể va chạm với máy bay, dẫn đến tai nạn hàng không thảm khốc. Ảnh minh họa: Unsplash.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thống kê từ đầu năm tới nay, sân bay đã ghi nhận 27 trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tia laser là mối đe dọa phổ biến nhất với 16 lần xuất hiện. Đặc biệt, thời gian gần đây, các phi công liên tục báo cáo bị đèn laser cường độ cao chiếu vào buồng lái, nhất là vào ban đêm.

Hành vi này có thể gây chói mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quan sát và điều khiển máy bay của phi công trong quá trình cất/hạ cánh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn hàng không cao.

Ví dụ lúc 21h05 ngày 1/8, chuyến bay VN7135 từ Đà Nẵng về TP.HCM bị chiếu tia laser khi đang ở độ cao 1.000 ft. Ngay sau đó, chuyến bay VN608 từ Bangkok (Thái Lan) về TP.HCM lúc 22h45 cùng ngày cũng bị chiếu tia laser ở độ cao 1.500 ft, hướng 10h.

Ngoài ra, các thiết bị bay không người lái cũng là một vấn đề nhức nhối với 4 lần được ghi nhận. Việc sử dụng drone trái phép trong khu vực cấm bay có thể gây va chạm với máy bay, dẫn đến những sự cố thảm khốc.

Có thể kể đến các vụ việc như lúc 18h10 ngày 28/7, chuyến bay VJ309 từ Đà Lạt về TP.HCM phát hiện drone ở độ cao 2.000 ft, cách điểm chạm bánh 25R khoảng 5 dặm.

Hay lúc 0h40 ngày 29/7, chuyến bay MU869 từ Hàng Châu (Trung Quốc) về TP.HCM phát hiện drone ở độ cao 4.000 ft, cách điểm chạm bánh 25R khoảng 15 dặm.

Ngoài ra, các vật thể khác như diều và bóng bay cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 3 vụ việc liên quan đến diều và 3 vụ việc liên quan đến bóng bay.

Vì vậy, đơn vị này đã có văn bản đề nghị một số đơn vị liên quan phối hợp ngăn ngừa các hành vi gây uy hiếp an toàn cho tàu bay đang bay hoặc cất, hạ cánh.

Để ngăn ngừa các sự cố, tai nạn hàng không, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị UBND TP.HCM, Đồng Nai và Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn ngừa.

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc chiếu đèn laser cường độ cao vào tàu bay, hoặc sử dụng drone, flycam trái phép, thả diều, bóng bay gần khu vực cảng hàng không sân bay tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hàng không đến người dân và các đơn vị hoạt động trong khu vực lân cận Cảng, đặc biệt hai đầu đường cất hạ cánh.

Chỉ đạo lực lượng công an, dân phòng và các tổ chức đoàn thể của địa phương theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn bay, an toàn tĩnh không theo thẩm quyền.

Phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan chức năng trong việc xác minh, điều tra khi có hiện tượng bất thường được phát hiện, thông báo, đảm bảo xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật.