Sân bay Tuy Hòa sẽ có thêm nhà ga mới, đón 3 triệu khách/năm

Sân bay Tuy Hòa hiện đã quá công suất. Ảnh: CAAV.
Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định, phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, thời kỳ 2021-2030, sân bay này được quy hoạch đạt cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), công suất 3 triệu lượt khách/năm, có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay A320, A321, B737 và tương đương cùng với các loại tàu bay chuyên dùng khác.
Giai đoạn này giữ nguyên hệ thống đường lăn hiện hữu, quy hoạch bổ sung đường lăn nối từ đường lăn song song vào sân đỗ tàu bay, mở rộng sân đỗ tàu bay về 2 phía Bắc và Nam của sân đỗ hiện hữu đáp ứng nhu cầu khai thác 3 triệu lượt khách/năm với số lượng vị trí đỗ máy bay tối thiểu 11 vị trí.
Về nhà ga hành khách, quy hoạch mới Nhà ga hành khách T2 đáp ứng công suất 3 triệu lượt khách/năm, trên lô đất số 22 (phía Tây Nam nhà ga hiện hữu T1) trên mặt bằng khoảng hơn 20.000 m2 đồng thời sử dụng tạm một phần Nhà ga hành khách T1 hiện hữu làm nhà ga hàng hóa khi có nhu cầu.
Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Tuy Hòa được xác định đáp ứng công suất 5 triệu lượt khách/năm.
Sân bay Tuy Hòa cũng được quy hoạch tiếp tục mở rộng sân đỗ về phía Tây Bắc của sân đỗ hiện hữu đáp ứng nhu cầu khai thác 5 triệu hành khách/năm với số lượng vị trí đỗ máy bay tối thiểu 18 vị trí, quy hoạch mở rộng nhà ga hành khách về phía Đông Bắc Nhà ga T2 (trên khu vực của Nhà ga T1), đáp ứng công suất 5 triệu lượt khách/năm, diện tích khu vực mở rộng khoảng 12.000 m2.
Cục Hàng không Việt Nam cũng tính toán nhu cầu sử dụng đất của toàn Cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 691 ha.
