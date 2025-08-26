Khách ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì lỗi hệ thống xuất cảnh

|
Khách ngồi bệt xuống đất, lo lắng chờ đợi được làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: NVCC.
Sáng 26/8, hệ thống xuất cảnh ở nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ gặp sự cố đường truyền khiến nhiều hành khách không thể làm thủ tục.
Theo chia sẻ từ hành khách, họ phải chờ rất lâu nhưng không được làm thủ tục. Nhiều người ngồi bệt xuống nhà ga do mệt mỏi và lo lắng. Số lượng người chờ đợi ngày càng đông lên do có các chuyến bay sát giờ.
Gần đến giờ khởi hành bay, nhiều người nhốn nháo tìm các đơn vị ở sân bay hỗ trợ. Các hãng hàng không phải liên tục thông báo, trấn an và sắp xếp lối đi ưu tiên cho những chuyến bay sát giờ. Phương án đổi chuyến cũng được chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro cho hành khách.
Đến gần trưa, hệ thống mới dần khôi phục, các quầy mở trở lại xử lý hồ sơ cho khách.
Đại diện Trung tâm An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sự cố làm ảnh hưởng khoảng 7 chuyến bay.
Sau khi đường truyền kết nối, Trung tâm An ninh đã phối hợp các bên liên quan cùng hãng hàng không ưu tiên giải quyết cho những khách sát giờ bay. Với những trường hợp lỡ chuyến, các đơn vị cũng hỗ trợ tối đa.
