Khách ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì lỗi hệ thống xuất cảnh

  Thứ ba, 26/8/2025 16:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hệ thống làm thủ tục xuất cảnh ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất bị lỗi khiến hàng trăm khách của 7 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Khách ngồi bệt xuống đất, lo lắng chờ đợi được làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: NVCC.

Sáng 26/8, hệ thống xuất cảnh ở nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ gặp sự cố đường truyền khiến nhiều hành khách không thể làm thủ tục.

Theo chia sẻ từ hành khách, họ phải chờ rất lâu nhưng không được làm thủ tục. Nhiều người ngồi bệt xuống nhà ga do mệt mỏi và lo lắng. Số lượng người chờ đợi ngày càng đông lên do có các chuyến bay sát giờ.

Gần đến giờ khởi hành bay, nhiều người nhốn nháo tìm các đơn vị ở sân bay hỗ trợ. Các hãng hàng không phải liên tục thông báo, trấn an và sắp xếp lối đi ưu tiên cho những chuyến bay sát giờ. Phương án đổi chuyến cũng được chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro cho hành khách.

Đến gần trưa, hệ thống mới dần khôi phục, các quầy mở trở lại xử lý hồ sơ cho khách.

Đại diện Trung tâm An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sự cố làm ảnh hưởng khoảng 7 chuyến bay.

Sau khi đường truyền kết nối, Trung tâm An ninh đã phối hợp các bên liên quan cùng hãng hàng không ưu tiên giải quyết cho những khách sát giờ bay. Với những trường hợp lỡ chuyến, các đơn vị cũng hỗ trợ tối đa.

Nhiều chuyến bay đổi lịch, phải bay chờ do ảnh hưởng của bão số 5

Do ảnh hưởng của mưa giông, nhiều chuyến bay phải chờ thời điểm hạ cánh thích hợp tại các sân bay Cát Bi, Nội Bài, Tân Sơn Nhất...

8 giờ trước

5 hãng bay chuyển về ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất 'dễ thở' dịp 2/9

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 75.000 lượt khách nội địa mỗi ngày trong dịp Quốc khánh 2/9. Hành khách của 5 hãng bay sẽ được phục vụ tại nhà ga T3.

11:32 22/8/2025

Ôtô sắp được rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào ga T3 Tân Sơn Nhất

Từ cuối tháng 8, ôtô con có thể rẽ trái từ đường Cộng Hoà vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ 9h đến 6h sáng hôm sau.

19:17 21/8/2025

