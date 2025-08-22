5 hãng bay chuyển về ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất 'dễ thở' dịp 2/9

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 75.000 lượt khách nội địa mỗi ngày trong dịp Quốc khánh 2/9. Hành khách của 5 hãng bay sẽ được phục vụ tại nhà ga T3.

Các hãng bay lần lượt chuyển sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trước cao điểm lễ 2/9, duy nhất Vietjet vẫn khai thác tại ga T1. Ảnh: Chí Hùng.

Theo tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong giai đoạn cao điểm hè 2025 (từ ngày 22/5 đến 17/8), sân bay đã khai thác 60.144 chuyến bay, trung bình 699 chuyến mỗi ngày, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng lượng hành khách đi và đến đạt hơn 10,2 triệu lượt, bình quân 118.891 lượt khách/ngày, tăng 4% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế tăng 8% và khách nội địa tăng 2%.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 30/8 đến 2/9), sản lượng khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo tiếp tục tăng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 730 chuyến bay, gồm 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại 690 chuyến/ngày.

Lượng khách trung bình dự kiến đạt 125.000 lượt/ngày, trong đó 75.000 là khách nội địa và 50.000 là khách quốc tế. Hai ngày cao điểm nhất là 30/8 (cao điểm khách quốc nội đi) và 2/9 (cao điểm khách quốc nội đến), dự kiến có khoảng 750 chuyến bay với 130.000 lượt khách.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách, sân bay đã phối hợp với các hãng hàng không hoàn tất công tác chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa sang Nhà ga hành khách T3. Các hãng đã chuyển đổi gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines. Như vậy, chỉ còn Vietjet Air vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1 Tân Sơn Nhất.

Việc các hãng "chia lửa" ở những nhà ga khác nhau giúp cao điểm nghỉ lễ được nhận định sẽ "dễ thở" hơn so với cùng kỳ khi mọi hành khách đều đổ dồn về nhà ga T1.

Hiện tại, cả Vietnam Airlines và Vietjet đều tăng tần suất bay để phục vụ nhu cầu tăng cao dịp lễ. Trong đó, Vietjet bổ sung 10.000 chỗ, trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế…

Tương tự, Vietnam Airlines sẽ tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước. Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế...

Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ.

Với các hãng hàng không, cơ quan quản lý yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Các hãng cần chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không - du lịch (combo) gắn với các sự kiện chính trị - văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch - vận chuyển trong dịp nghỉ lễ.

Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways cần thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.