Boeing đàm phán bán 500 máy bay cho Trung Quốc

Nếu thành công, đây sẽ là đơn hàng đầu tiên của Trung Quốc với Boeing sau nhiều tháng hãng máy bay Mỹ phải tạm dừng bàn giao do căng thẳng thương mại.

Một chiếc Boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough tại Anh. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/8, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing đang đàm phán bán khoảng 500 chiếc cho Trung Quốc. Hai bên hiện thảo luận chi tiết về dòng máy bay, chủng loại và thời điểm bàn giao.

Đây có thể trở thành trọng tâm trong thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra bước ngoặt cho Boeing tại thị trường hàng không lớn thứ hai toàn cầu.

Thỏa thuận cũng được cho là giúp Boeing rút ngắn khoảng cách với đối thủ Airbus, vốn đã bỏ xa nhà sản xuất Mỹ tại thị trường Trung Quốc những năm gần đây.

Bloomberg cũng cho biết giới chức Trung Quốc đã bắt đầu tham vấn các hãng hàng không nội địa về nhu cầu đối với máy bay Boeing.

Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ lớn đầu tiên của Trung Quốc với Boeing kể từ chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu.

Hoạt động của Boeing tại Trung Quốc bị gián đoạn từ tháng 4, khi các hãng bay nước này ngừng tiếp nhận máy bay mới giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang. Sau khi Washington và Bắc Kinh đạt thỏa thuận tạm giảm thuế nhập khẩu hồi đầu tháng 5, việc bàn giao mới được nối lại từ tháng 6.

Hiện, các thương vụ mua máy bay trở thành điểm nhấn trong hoạt động ngoại giao của Mỹ. Trong chuyến thăm Trung Đông hồi đầu năm, Boeing ký một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử với Qatar Airways, mua 160 máy bay thân rộng, kèm tùy chọn thêm 50 chiếc, với tổng giá trị khoảng 96 tỷ USD . Tại Saudi Arabia, công ty cho thuê máy bay AviLease cũng đặt mua 20 chiếc Boeing 737 MAX, kèm tùy chọn 10 chiếc.