Boeing bị kiện

4 tiếp viên hàng không của hãng Alaska Airlines gần đây đã khởi kiện Boeing sau vụ máy bay 737 MAX 9 bị bung cửa giữa không trung hồi tháng 1/2024.

Lỗ hổng trên thân máy bay Boeing 737-9 MAX của Alaska Airlines. Ảnh chụp tại Oregon, Mỹ hôm 7/1/2024. Ảnh: Reuters.

4 tiếp viên hàng không của hãng Alaska Airlines muốn có khoản bồi thường cho các thiệt hại kinh tế trong quá khứ và tương lai, với lý do bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần.

"Cả 4 tiếp viên đều hành động dũng cảm, tuân thủ quy trình đào tạo và đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu trong khi lo sợ cho tính mạng của họ", Tracy Brammeier - luật sư đại diện cho mỗi nguyên đơn, cho biết. "Họ xứng đáng được bồi thường toàn bộ cho trải nghiệm đau thương thay đổi cuộc đời này".

Boeing từ chối bình luận, trong khi Alaska Airlines chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc từ Reuters.

Các vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Cấp cao Quận King của Seattle vào hôm 29/7, cáo buộc Boeing cẩu thả và không xem xét các biện pháp hợp lý trong quá trình sản xuất, bán và sửa chữa máy bay 737 MAX cùng các bộ phận của dòng phương tiện này.

"Boeing đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về các vấn đề kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất dòng máy bay 737 MAX", hồ sơ cho biết.

Ngày 5/1/2024, chiếc Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines gặp sự cố khẩn cấp trên không khi một tấm cửa bị bung khỏi thân máy ở độ cao 4.800 mét, để lại một ô hình chữ nhật có kích thước bằng tủ lạnh. May mắn, máy bay hạ cánh an toàn với tất cả 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. 7 hành khách và một tiếp viên hàng không bị thương nhẹ.

Hồi tháng 7, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết Boeing đã không cung cấp quy trình đào tạo, hướng dẫn và giám sát đầy đủ để ngăn chặn sự cố. NTSB chỉ trích văn hóa an toàn của Boeing và việc không lắp đặt 4 bu lông then chốt trong quá trình sản xuất, đồng thời cáo buộc Cục Hàng không Liên bang (FAA) giám sát không hiệu quả.