Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

  Thứ hai, 5/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hôm qua (4/1), quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon, viện lý do đáp trả lực lượng Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn.

Một phương tiện quân sự của Israel hoạt động dọc biên giới Israel và Lebanon. Ảnh: Reuters

Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào một phương tiện cơ giới ở gần thị trấn Jmaijimeh, phía Nam Lebanon hồi chiều qua. Tuy nhiên, danh tính và thông tin chi tiết về các nạn nhân không được công bố.

Tiếp đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông báo xác nhận không quân nước này đã tập kích một thành viên Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Tương tự như trong nhiều thông báo trước đó, IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được tháng 11/2024.

Do tác động của cuộc chiến Gaza, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài 14 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024, khiến hàng nghìn người thuộc cả hai phía thiệt mạng.

Dưới sự trung gian của Mỹ và một số nước châu Âu, hai bên đã triển khai lệnh ngừng bắn toàn diện cuối tháng 11/2024. Tuy nhiên, trong hơn 1 năm ngừng bắn, quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc không kích và cả tấn công bộ binh, vào sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, viện lý do Hezbollah vi phạm cam kết.

Số liệu của Bộ Y tế Lebanon cho thấy, hoạt động tấn công của Israel vào Lebanon trong thời gian ngừng bắn đã khiến ít nhất 350 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

