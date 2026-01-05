Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Vụ Mỹ tấn công Venezuela: Số người chết tăng lên 80

  • Thứ hai, 5/1/2026 06:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Số người chết trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela đã tăng lên mức 80, tờ New York Times hôm 4/1 đưa tin, trích dẫn một quan chức cấp cao của Venezuela.

Khói bốc lên gần pháo đài Tiuna sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào Venezuela ngày 2/1. Ảnh: Reuters

Báo cáo tin tức cho biết, trong số những người chết tại Venezuela trong cuộc tấn công của Mỹ có cả thường dân và thành viên lực lượng quân sự của nước này. Tờ báo cho biết thêm, con số này có thể còn tăng lên.

Hôm 3/1, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân, Flores, rồi đưa họ ra khỏi đất nước.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về các vụ nổ ở Caracas, cho rằng cuộc đột kích do các đơn vị đặc nhiệm Delta của Mỹ thực hiện.

Chính quyền Venezuela cho biết họ không có thông tin về vị trí của ông Maduro và yêu cầu bằng chứng chứng minh ông còn sống. Sau đó, ông Trump chia sẻ một bức ảnh mà theo ông, cho thấy Tổng thống Maduro đang ở trên tàu chiến USS Iwo Jima của Mỹ.

Truyền thông Mỹ phát sóng hình ảnh một chiếc máy bay hạ cánh xuống bang New York, từ đó ông Maduro và vợ ông được cho là đã được hàng chục nhân viên thực thi pháp luật hộ tống.

Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ lên án chiến dịch này là bất hợp pháp, trong khi chính quyền Mỹ tuyên bố ông Maduro sẽ phải ra tòa.

Bộ Ngoại giao Venezuela công bố ý định kháng cáo lên các tổ chức quốc tế về hành động của Washington và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cuộc họp sau đó được ấn định vào ngày 5/1.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela. Moscow bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các báo cáo về việc ông Maduro và vợ ông bị cưỡng chế bắt giữ trong cuộc đột kích của Mỹ, yêu cầu thả họ và thúc giục các bước để ngăn chặn nguy cơ leo thang hơn nữa xung quanh vấn đề Venezuela.

