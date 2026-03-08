Israel không kích, kho dự trữ dầu Iran bốc cháy dữ dội

Israel bắt đầu tấn công các kho dự trữ dầu tại Iran, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự. Iran đáp trả vào Tel Aviv và các nước Vùng Vịnh.

Israel mở loạt không kích mới nhằm vào Iran, chiến sự tiếp tục leo thang.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Tehran, một số cơ sở hạ tầng và năng lượng bị đánh trúng.

Iran tuyên bố tiếp tục đáp trả các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Tấn công và đánh chặn lan sang nhiều nước vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, UAE.

Mỹ liên lạc với Nga, yêu cầu không hỗ trợ Iran, nhưng Washington sử dụng quyền khẩn cấp để bán bom cho Tel Aviv.

Israel tấn công kho chứa dầu của Iran Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Theo New York Times, Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.

Một nguồn tin Israel nói với CNN rằng các cuộc không kích tối 7/3 (giờ địa phương) đã nhắm vào những cơ sở nhiên liệu tại Tehran, nơi phân phối nhiên liệu cho nhiều lực lượng, trong đó có các đơn vị quân sự Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đây là “một đòn tấn công quan trọng”, nhằm tiếp tục làm suy yếu hạ tầng quân sự của Iran. Video hiện trường cho thấy lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran sau các cuộc không kích.

Cũng trong ngày 7/3, Israel tiếp tục mở các đợt không kích mới nhằm vào Tehran, gây ra nhiều vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Iran.

Quân đội Israel cho biết họ đã phát động “làn sóng tấn công quy mô lớn” vào hạ tầng chính phủ Iran, trong khi cư dân sống gần sân bay Mehrabad nói nhiều khu vực quanh sân bay đã bị phá hủy nặng.

Khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran ngày 7/3. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết chiến dịch đang bước sang giai đoạn mới, trong đó Israel sẽ tiếp tục phá vỡ năng lực quân sự của Iran.

“Chúng tôi còn nhiều bất ngờ phía trước”, ông nói.

Iran đáp trả vào các nước Vùng Vịnh

Rạng sáng 8/3 (giờ địa phương), các đòn trả đũa của Iran lan rộng ra toàn khu vực. Những vụ nổ được ghi nhận tại Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm cả khu Marina đông đúc của Dubai. Tehran tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Chiến sự cũng lan sang Lebanon khi Israel tiếp tục oanh kích các khu vực do Hezbollah kiểm soát ở phía nam Beirut, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Iran đồng thời phóng thêm UAV và tên lửa về phía Israel, buộc còi báo động vang lên tại Tel Aviv.

Một góc Lebanon sau khi hứng các cuộc không kích. Ảnh: Reuters

Quân đội Kuwait cho biết một “làn sóng UAV thù địch” đã nhắm vào các kho nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait vào sáng 8/3. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng thông báo nước này hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV và đã đánh chặn ít nhất 21 thiết bị bay trong rạng sáng.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết một cơ sở ở cảng Mina Salman bốc cháy do “hành động tấn công từ Iran”, đồng thời lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Tổng thống Iran bị chỉ trích sau lời xin lỗi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/3 đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng sau các đợt tấn công tên lửa và UAV nhằm vào khu vực Vùng Vịnh.

Ông cho biết Tehran không có ý định nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, đồng thời khẳng định Iran sẽ dừng các cuộc tấn công vào họ, trừ khi các cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước này.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của ông Pezeshkian đã vấp phải chỉ trích mạnh từ các nhân vật cứng rắn trong bộ máy quyền lực Iran, đặc biệt là trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Nhiều ý kiến cho rằng phát biểu này thể hiện sự mềm yếu và không phù hợp với lập trường cứng rắn mà Tehran đang theo đuổi trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: NBC News

Tranh cãi quanh lời xin lỗi cũng phơi bày những rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo Iran sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong khi tổng thống và một số quan chức muốn giảm căng thẳng với các nước láng giềng và mở đường cho ngoại giao, các lực lượng cứng rắn vẫn khẳng định Iran sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Mỹ liên lạc Nga, yêu cầu không hỗ trợ Iran

Mỹ đã liên lạc với Nga trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, đề nghị Moscow không hỗ trợ Tehran trong cuộc đối đầu hiện nay.

Washington lo ngại sự hậu thuẫn từ Nga có thể khiến tình hình Trung Đông mở rộng thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn, đồng thời làm phức tạp các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Theo các nguồn tin ngoại giao, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc để trao đổi về diễn biến khu vực và tránh những tính toán sai lầm có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông - Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Phía Mỹ nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ quân sự hay tình báo nào từ Nga dành cho Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột.

Về phía Nga, Moscow khẳng định vẫn duy trì quan hệ đối tác với Iran nhưng chưa có dấu hiệu can dự quân sự trực tiếp. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga có thể chia sẻ thông tin hoặc hỗ trợ ở mức hạn chế, song chưa có bằng chứng cho thấy Moscow tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự của Tehran.

TT Trump: Khả năng đưa bộ binh Mỹ vào Iran “có thể xảy ra”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “có thể” triển khai bộ binh tới Iran, nhưng chỉ trong trường hợp có “một lý do rất chính đáng”.

“Tôi thậm chí không muốn nói về điều đó lúc này. Đây không phải câu hỏi phù hợp và bạn biết tôi sẽ không trả lời. Liệu có khả năng không? Có thể, nhưng phải có lý do rất chính đáng”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 8/3.

Ông cho rằng nếu Mỹ thực sự triển khai lực lượng trên bộ, đối phương sẽ bị đánh thiệt hại nặng đến mức không còn khả năng chiến đấu trên mặt đất.

Tổng thống Trump trên chuyên cơ Air Force One ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc đưa quân tới để kiểm soát lượng uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, ông Trump nói đây là khả năng “có thể xảy ra”, nhưng không phải vào thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi sẽ xem xét điều đó sau. Hiện chưa bàn tới. Những đòn tấn công vừa qua đã phá hủy hoàn toàn nhiều mục tiêu. Họ thậm chí chưa thể tiếp cận lại các cơ sở đó. Có thể sau này chúng tôi sẽ làm, nhưng lúc này thì chưa”, ông nói.

Một phần lý do mà chính quyền Trump đưa ra để biện minh cho cuộc chiến là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn CNN, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel Eyal Hulata nói rằng Israel đang đạt được “nhiều tiến triển” trong cuộc chiến với Iran, dù còi báo động không kích vẫn vang lên tại nước này buộc ông phải di chuyển vào hầm trú ẩn giữa lúc phỏng vấn.

Mỹ sử dụng quyền khẩn cấp để bán bom cho Israel

Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp để phê duyệt thương vụ bán bom cho Israel, bỏ qua quy trình xem xét thông thường của Quốc hội. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo gói bán vũ khí trị giá khoảng 151,8 triệu USD , bao gồm 12.000 quả bom BLU-110 nặng khoảng 450 kg cùng các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

Theo giới chức Mỹ, quyết định được đưa ra vì tình hình an ninh khẩn cấp tại Trung Đông, khi chiến sự liên quan Iran đang leo thang. Washington cho rằng việc cung cấp nhanh số đạn dược này sẽ giúp Israel tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa hiện tại và nâng cao năng lực phòng thủ trong nước.

Động thái trên cũng cho phép chính quyền Mỹ rút ngắn các thủ tục pháp lý vốn thường cần sự xem xét của Quốc hội. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và quan chức đã chỉ trích việc bỏ qua quy trình này, cho rằng quyết định khẩn cấp phản ánh áp lực ngày càng lớn từ chiến sự và nhu cầu bổ sung nhanh kho vũ khí của Israel.

Mỹ từ chối tàu sân bay Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 tuyên bố Washington không cần sự hỗ trợ quân sự từ Anh trong cuộc chiến với Iran, dù London đang cân nhắc điều tàu sân bay tới Trung Đông.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết rằng Mỹ “không cần” sự tham gia muộn màng như vậy và tuyên bố Washington đã “gần như giành chiến thắng”. Ông khẳng định Mỹ đang đạt được kết quả quân sự thuận lợi và không cần thêm hỗ trợ từ đồng minh.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Anh. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa ông Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer gần đây trở nên căng thẳng, sau khi London từ chối cho Mỹ sử dụng một số căn cứ để tấn công Iran và không tham gia các cuộc tấn công ban đầu với lý do cần đánh giá cơ sở pháp lý và kế hoạch quân sự trước khi tham gia sâu hơn vào xung đột.

Sự việc trên phản ánh mâu thuẫn ngày càng rõ giữa Washington và các đối tác phương Tây về cách tiếp cận cuộc chiến Iran, đồng thời cho thấy Mỹ đang muốn giữ vai trò dẫn dắt tuyệt đối trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Tối hậu thư của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ được tăng cường trong cuối tuần và nhấn mạnh Tehran phải “đầu hàng vô điều kiện”.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran đáp trả rằng ông Trump “phải trả giá” cho cuộc chiến.

Ngày 7/3, ông Trump cũng tới căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để tham dự lễ tiếp nhận thi thể 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là “một ngày rất buồn” đối với nước Mỹ.

Ông Trump đồng thời quy trách nhiệm cho Tehran về vụ tấn công một trường tiểu học ở Iran khiến ít nhất 168 học sinh và 14 giáo viên thiệt mạng. Ông Trump cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm và vũ khí của Iran “rất thiếu chính xác”.

Tuyên bố này khác với phân tích của CNN, NYT và một số chuyên gia cho rằng nhiều khả năng vụ tấn công này do quân đội Mỹ gây ra.