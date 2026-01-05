TT Trump cảnh báo TT lâm thời Venezuela 'sẽ phải trả giá lớn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez sẽ phải trả một “cái giá lớn” nếu không hợp tác với Washington, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ và giam cầm Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tạp chí The Atlantic hôm 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Nếu Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả một cái giá rất lớn, có lẽ còn lớn hơn cả ông Maduro”.

Trước đó vào ngày 3/1, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Washington có ý định nắm quyền quyết định với trọng tâm là bảo đảm quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới tại Venezuela.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này” cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng triển khai lực lượng bộ binh Mỹ “trên thực địa” vẫn không bị loại trừ.

Về phần mình, vào ngày 4/1, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng Washington không tìm cách thay đổi hoàn toàn chế độ tại quốc gia Nam Mỹ khoảng 30 triệu dân này, cũng không thúc đẩy tổ chức bầu cử để khôi phục dân chủ.

Trong một phát biểu với CBS News, ông Rubio cho biết thay vì lật đổ toàn bộ chính quyền Maduro, Mỹ “sẽ đánh giá dựa trên những gì họ làm”.

Còn trong phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Rubio giải thích rằng: “Mỹ đang chiến đấu với các băng nhóm buôn ma túy, chứ không phải tiến hành một cuộc chiến chống lại Venezuela”.

Tuy vậy, theo ông Rubio, một lực lượng hải quân Mỹ quy mô lớn sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng Caribe để thực thi việc phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela, tạo ra “đòn bẩy rất lớn”.

Vào rạng sáng 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro. Tổng thống Trump tuyên bố ông Maduro sẽ phải đối diện với công lý Mỹ.

Cũng trong ngày 3/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh công khai tại thành phố New York kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ ở Caracas.

Hình ảnh mới cho thấy Tổng thống Maduro bị áp giải vào trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại Manhattan.

Trong hình ảnh được công bố, ông Maduro mặc trang phục màu đen, đội mũ sẫm màu, tay cầm chai nước, di chuyển dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên liên bang bên trong trụ sở DEA tại khu Chelsea.

Theo các nguồn tin, sau khi hoàn tất thủ tục tại DEA, ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn.

Tại đây, 2 người sẽ bị tạm giam để chờ ra Tòa án Liên bang khu vực Nam New York - nơi cáo trạng về khủng bố, ma túy và các tội danh liên quan đang được xúc tiến.

Dự kiến, ông Maduro và phu nhân sẽ ra hầu tòa vào ngày 5/1.

Bà Delcy Rodriguez, Tổng thống lâm thời Venezuela. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Venezuela, vào ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.

Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia".

Phán quyết còn nói rằng tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt".

Quân đội Venezuela tuyên bố công nhận bà Rodríguez là Tổng thống lâm thời, đồng thời kêu gọi người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil ngày 4/1 khẳng định Tổng thống Nicolas Maduro vẫn là nguyên thủ hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ và các cơ quan nhà nước của Venezuela vẫn hoạt động bình thường.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), ông Yvan Gil nêu rõ: “Hôm nay, Venezuela… vẫn đang hưởng hòa bình và ổn định. Các thể chế của Venezuela đang hoạt động đầy đủ, Hiến pháp vẫn vững vàng và vẫn có một vị Tổng thống hợp hiến là ông Nicolas Maduro, người dù đã bị bắt cóc nhưng vẫn tiếp tục là nguyên thủ quốc gia và thực thi nhiệm vụ của mình”.

Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng quốc gia ngày 3/1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez đã lên án cuộc tấn công quân sự “chưa từng có tiền lệ” của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Venezuela, diễn ra vào lúc 1 giờ 58 phút rạng sáng cùng ngày, dẫn tới việc bắt cóc trái phép Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro và Phu nhân Cilia Flores, đồng thời nhắc lại rằng chính phủ Venezuela trước đó đã cảnh báo về một cuộc tấn công đang được tiến hành dưới những “lý do giả tạo”.

Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh mục tiêu thực sự của chiến dịch này là “thay đổi chế độ tại Venezuela”, qua đó tạo điều kiện để Mỹ “chiếm đoạt các nguồn tài nguyên năng lượng, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên”. Đây là điều mà phía Venezuela kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nhận thức rõ khi đánh giá về bản chất thực sự của vụ việc nghiêm trọng này.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cũng yêu cầu Mỹ phải trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân, đồng thời tái khẳng định ông Maduro là “Tổng thống hợp hiến duy nhất của Venezuela”.