Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 2/9

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp lễ Quốc khánh 2/9.

An ninh hàng không được tăng cường vào dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9. Ảnh: CAAV.

Theo đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc từ ngày 20/8 đến hết ngày 4/9.

Ngoài ra, từ ngày 18/8 đến hết ngày 19/8 và từ ngày 5/9 đến hết ngày 7/9, áp dụng một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bao gồm tăng cường tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.

Cơ quan quản lý cũng chỉ đạo tăng cường tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Đồng thời, tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.

Công an cửa khẩu các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay còn lại thông báo đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Các tổng công ty như ACV, VATM và các hãng hàng không Việt Nam báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua thư điện tử hàng ngày.