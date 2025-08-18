Hãng bay tăng chuyến, tung khuyến mãi dịp 2/9

Vietnam Airlines và Vietjet có nhiều ưu đãi cho khách hàng đặt vé máy bay nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Vietnam Airlines tăng hơn 100.000 chỗ phục vụ nhu cầu tăng cao dịp 2/9. Ảnh: VNA.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm từ 29/8 đến 3/9, cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế...

Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

Hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 60% đến 70%.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt. Khi mua vé trong các ngày 19/8, 1/9 và 2/9, hành khách được tặng e-voucher giảm trực tiếp 198.000-290.000 đồng.

Cùng với Vietnam Airlines, Vietjet cũng triển khai thêm nhiều chuyến bay phục vụ nhu cầu tăng cao dịp 2/9.

Từ 18/8 đến 2/9, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề "80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9" khi bay cùng Vietjet sẽ được giảm 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay.

Vietjet cũng sẽ tung ra thị trường 800.000 vé Eco khuyến mãi chỉ từ 0 đồng trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế trong thời gian từ 12h ngày 18/8 đến 23h ngày 20/8.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ.

Với các hãng hàng không, cơ quan quản lý yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Các hãng cần chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không - du lịch (combo) gắn với các sự kiện chính trị - văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch - vận chuyển trong dịp nghỉ lễ.

Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways cần thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.