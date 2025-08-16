Tham vọng 'làm chủ bầu trời' của Sun Group

Từ thành lập hãng bay mới đến đề xuất đầu tư loạt dự án sân bay, Sun Group đang có ý định gì?

SPA sẽ mở bán vé trong tháng 10, với chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11. Ảnh: SPA.

Sun Group đang xây dựng một hệ sinh thái hàng không - du lịch khép kín, với hãng bay Sun PhuQuoc Air vừa thành lập và dự kiến đầu tư vào nhiều dự án sân bay chiến lược.

Tập đoàn vốn nổi danh trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tỏ rõ tham vọng cạnh tranh với những tên tuổi lớn ngành hàng không, trong bối cảnh thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh.

Hãng bay cất cánh từ tháng 11

Ngày 10/8 vừa qua, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng bay do Sun Group đầu tư - đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên tại sân bay Phú Quốc (nay thuộc tỉnh An Giang), đánh dấu bước khởi đầu đội bay dự kiến 8 chiếc đưa vào khai thác trong năm 2025. Hãng tiết lộ kế hoạch mở bán vé từ tháng 10 và bay thương mại từ tháng 11.

Đáng chú ý, hãng đặt Phú Quốc làm trung tâm, mở các đường bay trực tiếp tới điểm đến du lịch - kinh tế trong nước và quốc tế theo mô hình "hub-and-spoke", ưu tiên những tuyến chưa có kết nối thẳng.

Hãng bay của Sun Group ra mắt vào đúng thời điểm thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận tốc độ phục hồi mạnh. Năm 2024, Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 25% so với năm trước; khách nội địa vượt 85 triệu lượt, đánh dấu cột mốc kỷ lục.

Trong bối cảnh đó, SPA có cơ hội chiếm lĩnh phân khúc du lịch cao cấp gắn với hệ sinh thái nghỉ dưỡng Sun Group đang sở hữu, đồng thời mở rộng đường bay tới những địa bàn còn ít kết nối.

SPA muốn có ít nhất 8 tàu bay thân hẹp trong đội bay đến cuối năm 2025. Ảnh: SPA.

Mô hình hãng bay gắn với điểm đến đã được một số doanh nghiệp ở châu Á khai thác thành công. Bangkok Airways (Thái Lan) là ví dụ tiêu biểu. Hãng duy trì mạng bay quy mô vừa, tập trung kết nối các điểm du lịch như Koh Samui hay Sukhothai, qua đó đưa khách trực tiếp tới những khu nghỉ dưỡng và dịch vụ do họ đầu tư.

Tại Hàn Quốc, Jeju Air cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự khi khai thác dày đặc đường bay tới đảo Jeju, biến nơi đây thành điểm đến hút khách quanh năm.

Rót tiền cho loạt dự án sân bay

Trước khi lập hãng bay, Sun Group đã bước chân vào hạ tầng hàng không với sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Đây là sân bay đầu tiên do tư nhân tham gia theo hình thức BOT, tức Sun Group không chỉ đầu tư xây dựng mà còn trực tiếp vận hành, khai thác sân bay.

Đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, sân bay Vân Đồn đặt nền móng cho kinh nghiệm thiết kế và vận hành của Sun Group trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, kết nối trực tiếp với hệ sinh thái du lịch tại Quảng Ninh.

Tại Bắc Ninh, Bộ Công an đã giao việc triển khai xây dựng sân bay Gia Bình cho Sun Group. Công trình được khởi công từ tháng 12/2024, với quy hoạch thành sân bay cấp 4E, dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Mảnh ghép lớn tiếp theo của Sun Group là sân bay Phú Quốc - cũng chính là căn cứ của hãng hàng không SPA. Sun Group đã vượt qua IPPG Group để trở thành nhà đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng , công suất khai thác được nâng lên 20 triệu lượt hành khách/năm, gấp 4,5 lần hiện nay.

Phối cảnh sân bay Phú Quốc sau khi mở rộng. Ảnh: Sun Group.

Không dừng ở đó, Sun Group còn bày tỏ quan tâm với dự án sân bay Vân Phong (Khánh Hòa), một cấu phần trong hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - du lịch của khu kinh tế Vân Phong. Hiện, địa phương đang nghiên cứu mô hình PPP, đồng thời cân nhắc tác động môi trường - hàng hải.

Ở phía Nam Trung Bộ, một công ty thành viên của Sun Group cũng đã gửi văn bản đề xuất đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Đề xuất này đang được các sở ngành của địa phương thẩm định. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là mắt xích kết nối thêm một "thủ phủ" nghỉ dưỡng với mạng bay của SPA trong tương lai.

Việc đồng thời sở hữu hãng bay và tham gia đầu tư nhiều sân bay chiến lược giúp Sun Group kiểm soát một phần chuỗi giá trị hàng không - du lịch, từ khâu vận tải đến hạ tầng và dịch vụ. Điều này không chỉ tối ưu hiệu quả khai thác mà còn tạo lợi thế trong việc phát triển các điểm đến mới.

Trong bối cảnh hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và mở cửa cho vốn tư nhân, thị trường chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn lớn trong các dự án sân bay.

Mới nhất, sau khi sân bay Gia Bình chính thức được điều chỉnh quy hoạch, mở rộng diện tích lên gần 2.000 ha, công suất ngang bằng Nội Bài, Tập đoàn Masterise đã có hồ sơ đề nghị thực hiện, đánh dấu dự án hạ tầng hàng không đầu tiên mà công ty bất động sản này tỏ rõ ý định tham gia.

Trong lúc này, Tập đoàn T&T đang thi công xây dựng sân bay Quảng Trị, song song với đầu tư phát triển hãng hàng không Vietravel Airlines, cũng như Công ty T&T Airlines chuyên về vận tải hàng không, đại lý du lịch, kinh doanh đồ miễn thuế, các hoạt động hỗ trợ hàng không...

Tập đoàn cũng đang hợp tác với Capital A - tập đoàn mẹ của hãng hàng không giá rẻ AirAsia, có trụ sở chính tại Malaysia - để phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không kết hợp đô thị sân bay tại Quảng Trị để hoàn thiện chuỗi giá trị hàng không khép kín.

Trong khi đó, Xuân Trường đề xuất xây một sân bay quốc tế tại Ninh Bình. Còn IPPG đã có kinh nghiệm phát triển hạ tầng, quản lý và vận hành nhà ga quốc tế tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).