Sun PhuQuoc Airways nhận thêm 2 tàu bay

Chỉ trong 9 ngày, Sun PhuQuoc Airways đã liên tiếp nhận 3 tàu bay hiện đại thuộc sở hữu của hãng.

Trong vòng 9 ngày, hãng bay của Sungroup đã nhận 3 máy bay Airbus gia nhập đội bay. Ảnh: SPA.

Sáng 19/8 tại sân bay Nội Bài, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhận thêm 2 máy bay mới.

Hai tàu bay mang số hiệu 2FWCA và 2FWCB đã hạ cánh gần như nối đuôi nhau, đều là dòng Airbus A321Ceo. Trong những tháng sắp tới, 5 máy bay tiếp theo sẽ lần lượt hạ cánh Việt Nam, để hoàn thiện đội bay 8 chiếc của Sun PhuQuoc Airways.

Hãng dự kiến mở bán vé trong tháng 10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm "đại bản doanh". Hãng lựa chọn mô hình mạng bay “trục nan”, tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch, kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, mang lại những triển vọng lớn về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới hòn đảo.

Trước đó vào ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group với tên thương hiệu là Sun PhuQuoc Airways.

Theo đó, Sun PhuQuoc Airways được phép khai thác mô hình kinh doanh hàng không truyền thống đầy đủ dịch vụ chất lượng cao, kết hợp mô hình bay charter hỗn hợp. Hãng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong và ngoài nước.

Dự án có tổng thời gian hoạt động là 50 năm, với quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng . Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).