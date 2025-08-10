Sun PhuQuoc Airways nhận máy bay đầu tiên

Sun PhuQuoc Airways vừa đón một trong 8 tàu bay dự kiến được bàn giao trong năm nay của hãng. Máy bay thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, sản xuất từ nhà máy Airbus tại Đức.

Sun PhuQuoc Air vừa nhận bàn giao máy bay Airbus A321NX đầu tiên. Ảnh: SPA.

Ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, chính thức đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

Airbus A321NX là tàu bay đầu tiên trong loạt 8 tàu bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025 của hãng.

Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO2 và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm. Hãng lựa chọn mô hình mạng bay “trục nan”, tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch, kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, mang lại những triển vọng lớn về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới hòn đảo.

Cùng ngày, lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn giữa Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank đã diễn ra, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Theo đó Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 tàu bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Trước đó vào ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group với tên thương hiệu là Sun PhuQuoc Airways.

Theo đó, Sun PhuQuoc Airways được phép khai thác mô hình kinh doanh hàng không truyền thống đầy đủ dịch vụ chất lượng cao, kết hợp mô hình bay charter hỗn hợp. Hãng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong và ngoài nước.

Dự án có tổng thời gian hoạt động là 50 năm, với quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng . Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).