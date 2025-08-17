Sun Group làm chủ 'siêu' dự án casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn

Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Sun Group làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD.

Phối cảnh dự án 2 tỷ USD ở đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Sun Group.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết chấp thuận cho CTCP Mặt trời Vân Đồn - Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn. Trước đó, dự án đã được Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 27/6.

Theo phê duyệt, dự án có quy mô hơn 244 ha, được định hướng trở thành một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt). Các hạng mục chính gồm casino, khách sạn, resort, condotel, nhà phố thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo, khu thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe...

Điểm nhấn của dự án là khu casino cao cấp, được thí điểm cho người Việt Nam tham gia theo các tiêu chí nghiêm ngặt của pháp luật. Dự án cũng hướng tới nhóm khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước, với kỳ vọng đưa Vân Đồn thành điểm đến có sức hút tương tự Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ).

Tổng vốn đầu tư dự án ước tính hơn 2 tỷ USD , gồm vốn góp của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác. Thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa vào vận hành dự kiến trong vòng 9 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao, cho thuê đất.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, cam kết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, thiết kế và vận hành để kiến tạo nên một quần thể du lịch - giải trí casino xứng tầm với tiềm năng của Vân Đồn và Quảng Ninh.

Ngoài siêu tổ hợp này, Sun Group đã và đang đầu tư nhiều dự án khác tại Quảng Ninh như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong.