Sun Group sắp làm khu đô thị 13.500 tỷ ở TP.HCM

Sun Group dự kiến khởi công Khu đô thị Đông An Tây gần 290 ha ở TP.HCM ngay đầu năm 2026 và bắt đầu bàn giao trong tháng 7/2028, với tổng vốn đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng.

Khu đô thị Đông An Tây tại TP.HCM nằm trên địa bàn phường Tây Nam và Phú An, trước sáp nhập thuộc phường An Tây và xã Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông An Tây - thành viên của Sun Group - vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham vấn ý kiến cho dự án Khu đô thị Đông An Tây tại TP.HCM.

Dự án có quy mô gần 290 ha, nằm trên địa bàn phường Tây Nam và Phú An (trước sáp nhập thuộc phường An Tây và xã Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.564 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, Khu đô thị Đông An Tây sẽ cung cấp khoảng 7.100 căn nhà, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 14.300 cư dân. Trong đó có 1.757 căn nhà liền kề, 1.640 biệt thự, 680 căn nhà tái định cư cùng các công trình nhà ở xã hội.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm phê duyệt quy hoạch chi tiết, lập dự án, thiết kế và giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025. Từ tháng 1/2026, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng trong 24 tháng, hướng tới bàn giao và vận hành chính thức từ tháng 7/2028.

Sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới dự án. Ảnh: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Theo Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông An Tây, hiện trạng khu đất lập quy hoạch cho thấy chưa có mạng lưới giáo dục, y tế hay công trình công cộng cấp xã và cấp huyện.

Trong khu vực lập quy hoạch hiện có các công trình nhà ở và công trình nhà máy, nhà xưởng. Trong đó, các công trình chủ yếu tập trung ở phía Bắc khu vực lập quy hoạch và có một số công trình rải rác ở phía Nam.

Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu được thành lập vào 2007. Hiện, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi Sun World cùng loạt dự án cao cấp như InterContinental Danang hay JW Marriott Phú Quốc.

Thời gian qua, Sun Group liên tục mở rộng hoạt động tại phía Nam, đặc biệt ở các khu vực vừa sáp nhập vào TP.HCM.

Tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc - thành viên của Sun Group - vừa được duyệt làm chủ đầu tư hai dự án quy mô lớn khác là Bắc An Tây và Tây An Tây.

Tháng 5 vừa qua, Sun Group đã khởi công khu đô thị Đường 3/2 tại phường Rạch Dừa, TP.HCM (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu) với quy mô 96 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 37.000 tỷ đồng .

Tại vùng lõi TP.HCM, tập đoàn đang đề xuất nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, nhà ở và dịch vụ như: Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (187 ha), Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (395 ha), đường ven sông và tuyến metro dài 40 km tại Củ Chi...