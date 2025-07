Sun Group trúng thầu khu đô thị 21.000 tỷ đồng tại TP.HCM

Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc - thành viên Sun Group - vừa trúng thầu dự án khu đô thị Tây An Tây quy mô gần 21.000 tỷ đồng tại phường Phú An và phường An Tây, TP.HCM.

Hàng loạt chủ đầu tư lớn đang sở hữu các dự án tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh. UBND tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Tây An Tây, với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc - thành viên của Tập đoàn Sun Group. Dự án có quy mô hơn 268 ha, tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng , dân số dự kiến 20.400 người, được đưa vào danh mục mời gọi đầu tư từ tháng 3. Theo quy hoạch, khoảng 90 ha khu đất thuộc dự án sẽ dành cho phát triển nhà ở các loại (liền kề, biệt thự, xã hội và tái định cư), hơn 28 ha cho thương mại dịch vụ; phần còn lại là đất công cộng, giao thông và mặt nước. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi được giao đất. Tây An Tây là một trong 3 dự án đô thị lớn được tổ chức đấu thầu trong năm nay tại tỉnh Bình Dương cũ, bên cạnh khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 TP.HCM (quy mô 284 ha) và khu đô thị mới Tân Bình (gần 33 ha). Trước dự án này, tại tỉnh Bình Dương cũ, Sun Group đã trúng thầu 2 dự án tại cùng một khu vực gồm: khu đô thị Bắc An Tây rộng 70 ha, vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng và khu đô thị Đông An Tây rộng 288 ha, vốn hơn 13.500 tỷ đồng . Hai dự án này dự kiến cung cấp hơn 10.000 sản phẩm nhà ở cho khoảng 24.000 cư dân. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cách đây 2 tháng, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, ông Đặng Minh Trường, đề xuất địa phương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai. Lãnh đạo tỉnh đã giao các sở, ngành và địa phương cùng vào cuộc nhằm thúc đẩy thực hiện dự án theo quy hoạch đã phê duyệt. Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu được thành lập vào 2007. Hiện, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi Sun World cùng loạt dự án cao cấp như InterContinental Danang hay JW Marriott Phú Quốc. Thời gian qua, Sun Group liên tục mở rộng hoạt động tại phía Nam, đặc biệt ở các khu vực vừa sáp nhập vào TP.HCM. Trong buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hồi tháng 4, Sun Group cũng đề xuất loạt dự án quy mô lớn như: tổ hợp thương mại - dịch vụ Mũi Nghinh Phong, khu đô thị Cù lao Bến Đình, khu đô thị - du lịch đảo Gò Găng, khu sinh thái Bắc Phước Thắng, khu đô thị Tây Nam Bà Rịa và các dự án tại Côn Đảo. Tháng 5 vừa qua, Sun Group đã khởi công khu đô thị Đường 3/2 tại Vũng Tàu với quy mô 96 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 37.000 tỷ đồng . Tại vùng lõi TP.HCM, tập đoàn đang đề xuất nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, nhà ở và dịch vụ như: Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (187 ha), Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (395 ha), đường ven sông và tuyến metro dài 40 km tại Củ Chi... Không chỉ ở phía Nam, tập đoàn này cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Bắc Ninh, Đà Nẵng... Gần đây nhất, một công ty thành viên đã trúng thầu dự án khu đô thị cao cấp tại Mê Linh (Hà Nội), quy mô 205 ha, tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng . Sau dự án ở Cầu Giấy, Sun Group có thêm dự án mới ở Thủ đô Tại khu đô thị hơn 200 ha vừa được duyệt nhà đầu tư, Sun Group sẽ phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp, gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng. 'Chạy đua' mở bán căn hộ ở Bình Dương sau sáp nhập Loạt dự án giá "mềm" đang được mở bán rầm rộ ở địa bàn Bình Dương cũ, nhắm đến khách mua ở thực từ TP.HCM. Dù vậy, chuyên gia lưu ý người mua tính phương án di chuyển trước khi "chốt". Có một 'siêu' phường nhiều khu công nghiệp nhất cả nước Phường Bình Dương, đơn vị hành chính mới của TP.HCM, không chỉ dẫn đầu cả nước về số lượng khu công nghiệp mà còn định hình rõ nét một đô thị công nghiệp hiện đại. Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.