'Chạy đua' mở bán căn hộ ở Bình Dương sau sáp nhập

Loạt dự án giá "mềm" đang được mở bán rầm rộ ở địa bàn Bình Dương cũ, nhắm đến khách mua ở thực từ TP.HCM. Dù vậy, chuyên gia lưu ý người mua tính phương án di chuyển trước khi "chốt".

Sau khi mở bán thành công 1.000 căn thuộc tháp Avis của dự án TT Avio, giữa tháng 7, liên doanh nhà đầu tư TT Capital tiếp tục giới thiệu ra thị trường tòa tháp Orion cao 37 tầng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, sự kiện ra mắt ghi nhận khoảng 700 lượt đặt chỗ, với mức giá khởi điểm từ 33,6 triệu đồng/m2, cao hơn tháp Avis do Orion được định vị ở phân khúc cao cấp hơn.

Loạt giỏ hàng được tung ra

TT Avio tọa lạc trên trục đường DT743C, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), liền kề Vincom Plaza. Dự án là sản phẩm hợp tác giữa TT Capital, Cosmos Initia và Koterasu Group, được động thổ vào tháng 8/2024 và hiện đã thi công đến tầng 1.

Cũng tại khu vực Dĩ An cũ, An Gia tiếp tục mở bán giai đoạn 2 của dự án The Gió Riverside, sau khi ghi nhận hơn 4.000 lượt đăng ký và 1.200 căn thuộc tháp Gió Nam được giao dịch chỉ trong 5 tuần. Giai đoạn mới bao gồm các căn hộ thuộc tháp Gió Thông, với giá bán 40-50 triệu đồng/m2.

Cuối tháng 6, ngay trước thời điểm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, C-Holdings cũng mở bán dự án The Felix với giá từ 38,5 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, ngay sau khi mở bán trực tiếp, doanh nghiệp còn tổ chức buổi livestream do ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT C-Holdings trực tiếp dẫn dắt và ghi nhận tới 517 lượt đăng ký booking ngay trên phiên livestream.

The Felix (tên gọi khác là chung cư Hạnh Phúc) có quy mô gần 1 ha, gồm hai block cao 40 tầng, một tầng hầm và hơn 1.200 sản phẩm gồm căn hộ, officetel, shophouse và penthouse. Dự án nằm trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Cuối tháng này, thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện dự án mới. Cụ thể, Sai Gon High Rise sẽ tổ chức kickoff cho The Aspira, cũng là dự án đầu tay của doanh nghiệp này, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.200 căn hộ với mức giá rumor từ 33,3 triệu đồng/m2.

Các sự kiện giới thiệu hàng loạt dự án do chủ đầu tư và đơn vị môi giới tổ chức đã diễn ra liên tục trước và sau thời điểm sáp nhập. Ảnh minh họa: TT Avio.

Cũng trong khu vực, Phú Đông Group vừa ra mắt dòng căn hộ mới tại dự án Phú Đông SkyOne. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 5.600 m2 ở TP Dĩ An cũ, dự kiến cũng cấp khoảng 800 căn hộ ra thị trường.

Vạn Xuân Group cũng giới thiệu dự án Happy One Central với gần 1.300 căn hộ. Doanh nghiệp kỳ vọng đón đầu những thay đổi về hạ tầng và đầu tư khi Bình Dương chính thức trở thành một phần của TP.HCM.

Ở phân khúc cao hơn, dự án Sycamore của CapitaLand Development ra mắt phân khu Orchard Grand thuộc tổ hợp căn hộ cao tầng, gồm 517 căn hộ nằm trên mặt tiền Đại lộ Hùng Vương, phường Bình Dương. Mức giá chào bán khoảng 58 triệu đồng/m2.

Đáng nói, các đợt mở bán, giới thiệu dự án mới đều diễn ra trong thời điểm trùng với giai đoạn trước và sau khi Bình Dương cũ sáp nhập vào TP.HCM. Đại diện một số doanh nghiệp cũng thừa nhận yếu tố hành chính là động lực để họ đẩy nhanh tiến độ ra mắt sản phẩm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Hưng, Tổng giám đốc C-Luxury (đơn vị phụ trách kinh doanh dự án của C-Holdings) cho biết việc công bố The Felix vào cuối tháng 6 là một phần trong chiến lược đón đầu thông tin sáp nhập.

Theo ông, sự thay đổi về hành chính đang mang lại tâm lý tích cực cho thị trường và mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng mới trong khu vực. Ông Hưng cho biết từ thời điểm mở bán đến nay, The Felix đã ghi nhận hơn 900 giao dịch thành công.

Dĩ nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng xem sáp nhập là yếu tố quyết định. Đại diện dự án TT Avio cho rằng quá trình mở bán được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, bao gồm chuẩn bị về sản phẩm, pháp lý, tiến độ thi công và chính sách bán hàng. Việc sáp nhập, theo đơn vị này, chỉ là yếu tố bổ trợ trong bối cảnh thị trường đang xuất hiện nhiều tín hiệu thuận lợi.

Liên doanh Nhật Bản này cho rằng với việc hình thành "siêu" đô thị TP.HCM mới, sáp nhập không chỉ là câu chuyện hành chính mà sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, dịch vụ, thu hút đầu tư và giãn dân về phía Đông. Từ đó, đơn vị kỳ vọng tháp Orion sẽ có sức bật mạnh mẽ, cả về tỷ lệ hấp thụ lẫn tiềm năng tăng giá trong thời gian tới.

Giá sơ cấp đang tăng nhanh

Báo cáo thị trường của Avison Young cho thấy nguồn cung căn hộ tại Bình Dương thời gian gần đây ghi nhận sự sôi động với loạt dự án mới được giới thiệu ra thị trường. Đơn vị này đánh giá việc phát triển mạnh các sản phẩm nhà ở tại khu vực này không chỉ phản ánh xu hướng mở rộng vùng đô thị hóa, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét về nhu cầu nhà ở từ TP.HCM sang các địa phương giáp ranh.

Ông Phan Vi - người chuyên môi giới nhà phố khu vực phía Nam - cho rằng việc sáp nhập cũng đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, đặc biệt là xóa bỏ một số rào cản hành chính, thúc đẩy xu hướng giãn dân ra khỏi các khu vực nội đô.

Theo ông, trước đây, các rào cản liên quan đến ranh giới hành chính, hộ khẩu... luôn khiến nhiều người dân TP.HCM ngại di chuyển đến các địa phương lân cận như Bình Dương, dù khoảng cách không xa. Tuy nhiên, việc sáp nhập được kỳ vọng sẽ tháo gỡ rào cản tâm lý này, giúp người mua dễ dàng cân nhắc lựa chọn những khu vực có mức giá hợp lý hơn mà vẫn nằm trong địa giới hành chính mới của TP.HCM.

Ngay cả bản thân ông, người vốn chuyên môi giới nhà phố TP.HCM với lượng khách hàng ổn định, nay cũng đã chuyển hướng sang môi giới căn hộ tại Bình Dương và sẽ tham gia bán hàng cho một dự án sắp ra mắt.

"Thị trường căn hộ đang trở thành một phân khúc đầy tiềm năng và đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của một bộ phận lớn khách hàng, trong bối cảnh giá nhà đất ngày càng tăng cao. Việc đa dạng hóa phân khúc giúp tôi tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn và bắt kịp xu thế thị trường", ông nói.

Nhiều đơn vị đánh giá thị trường Bình Dương cũ đang ghi nhận những tín hiệu tích cực sau thông tin sáp nhập với TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận nghiên cứu Savills đánh giá Bình Dương là một trong những thị trường tiềm năng đến cuối năm nay, với cả nguồn cung và khả năng hấp thụ tích cực.

Theo dự báo của Savills, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương và TP.HCM trong năm 2025 sẽ tương đương nhau và lượng tiêu thụ của Bình Dương có thể tiệm cận với TP.HCM.

"Khác với TP.HCM, nơi các chủ đầu tư chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp do quỹ đất hạn chế và pháp lý phức tạp, Bình Dương lại phát triển mạnh các sản phẩm nhà ở giá rẻ và vừa túi tiền. Mức giá căn hộ tại đây hiện chỉ bằng 1/3 đến 1/2 TP.HCM, thu hút nhiều người mua ở thực lẫn đầu tư", bà Hương nhận định.

Tuy nhiên, thị trường cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết trong 6 tháng qua, giá căn hộ tại Bình Dương cũ đã tăng 22% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thị trường sơ cấp ghi nhận giá tăng hơn 30%, trong khi giá chuyển nhượng chỉ tăng dưới 10%. "Điều này cho thấy thị trường sơ cấp đang tăng khá nhanh, nhưng thị trường thứ cấp, vốn phản ánh nhu cầu thực, vẫn tăng chậm", ông Tuấn nói và lưu ý thị trường chưa hẳn đang "nóng" như nhiều người kỳ vọng.

Một chuyên gia trong ngành khuyến nghị với nhóm người mua ở thực cần đặc biệt cân nhắc kỹ về khả năng tài chính cá nhân, tránh xuống tiền theo tâm lý đám đông. Đồng thời, cần tìm hiểu đầy đủ về uy tín của chủ đầu tư, đơn vị phát triển và pháp lý dự án để đảm bảo quyết định mua được đưa ra trên cơ sở thông tin rõ ràng, minh bạch.

Đặc biệt, nếu người dân đang làm việc tại khu vực TP.HCM và muốn mua nhà ở địa bàn Bình Dương (cũ), vị chuyên gia cho rằng cần tính toán kỹ các phương án di chuyển trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù vậy, với các thị trường giáp ranh vùng lõi trung tâm TP.HCM như Bình Dương cũ, đại diện CBRE cho rằng giá bán căn hộ và nhà liền thổ vẫn đang thấp hơn TP.HCM cũ, lần lượt khoảng 50% và 80% tính đến quý II. Do đó, kể cả trong bối cảnh nguồn cung tương lai dồi dào, các thị trường ngoại thành vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, dự kiến đạt mức tăng trung bình 9-11% mỗi năm đối với căn hộ, và 6-12% mỗi năm với nhà liền thổ trong 3 năm tới.