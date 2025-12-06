Tiết lộ lý do Mailisa bị thu hồi toàn bộ mỹ phẩm

Mailisa bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đã công bố do không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm, là các tài liệu kỹ thuật chi tiết về chất lượng, an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.

Bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: Mai Lisa/FB.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều nay (6/11).

Lý do Mailisa bị thu hồi toàn bộ mỹ phẩm đã công bố

Cụ thể, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết căn cứ Nghị định 117/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, trong đó yêu cầu Công ty MK Skincare - doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa - phải cung cấp Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF). Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công ty này đã không cung cấp được hồ sơ cần thiết.

Do đó, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố với lý do không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Hồ sơ Thông tin sản phẩm là các tài liệu kỹ thuật chi tiết về chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm. Theo quy định hiện này, cơ quan quản lý không yêu cầu PIF trong hồ sơ công bố sản phẩm, tuy nhiên, cơ sở công bố sản phẩm phải có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình để cơ quan chức năng kiểm tra, nếu không xuất trình được sẽ bị thu hồi và xử lý vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết thêm để ngăn ngừa các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành của Mailisa, Bộ đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Chia sẻ về công tác quản lý sản phẩm mỹ phẩm hiện nay, Thứ trưởng Hà cho biết việc quản lý mỹ phẩm hiện được thực hiện theo cơ chế “Doanh nghiệp công bố sản phẩm - Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm”.

Trong đó, doanh nghiệp thông báo với cơ quan Nhà nước việc đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông. Cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi công bố theo nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra xác suất), ưu tiên kiểm tra đối với doanh nghiệp, sản phẩm có nhiều nguy cơ.

Cơ chế quản lý mỹ phẩm hiện nay

Cơ chế quản lý “Doanh nghiệp công bố sản phẩm - Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm” là quy định quản lý căn cứ theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết.

Cơ chế này cũng tương tự các quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển.

“Việc áp dụng cơ chế quản lý này đảm bảo việc hội nhập quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuân thủ, làm ăn chân chính, sớm đưa các sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà thông tin và cho biết hiện việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các Bộ, ngành, cơ quan chức năng (như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia...) và UBND các tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực này. Đồng thời, tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2020, Nghị định số 98/2020 theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe mạnh đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ cũng sẽ xây dựng Hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý và truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành và các đơn vị như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Công an, Biên phòng... để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; tăng cường quản lý việc kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội…

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, trong đó có mỹ phẩm. Xử lý nghiêm các vi phạm và chuyển cơ quan Công an nếu có dấu hiệu hình sự; gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương đối với các vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn.