Bộ Công Thương cảnh báo về nguồn cung điện

Bộ Công Thương cảnh báo nắng nóng kéo dài cùng nguy cơ "siêu El Nino" có thể gây áp lực lớn lên hệ thống điện, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ liên tục lập đỉnh mới.

Do ảnh hưởng của các đợt nắng nóng kéo dài ngay từ đầu tháng 4, nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tăng đột biến và liên tục lập đỉnh mới. Ảnh: Showmetech.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thời gian qua, tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp với các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng. Nền nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao kỷ lục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày tới.

Nắng nóng gây áp lực lên hệ thống điện

Các mô hình dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế cho thấy năm 2026 đang đối mặt với những dị thường lớn về khí hậu, trong đó đáng lo ngại nhất là hiện tượng "siêu El Nino" với khoảng 80% khả năng chính thức thiết lập vào tháng 7 tới đây. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến bão mà còn tác động tới lượng mưa, hạn hán, gió mùa và nhiệt độ toàn cầu.

Theo Bộ Công Thương, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia. Nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, trong khi khô hạn kéo dài làm giảm lượng nước về các hồ thủy điện, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phát điện của nguồn điện đang chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống.

Thực tế, ngay từ đầu tháng 4, đặc biệt trong các giai đoạn 13-15/5 và 23-27/5, nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống đã tăng đột biến và liên tục lập đỉnh mới.

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), đến ngày 25/5, phụ tải điện toàn quốc đạt kỷ lục 57.120 MW, tăng 14% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 12%.

Riêng miền Bắc, công suất phụ tải đạt 29.667 MW, tăng 26% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ điện đạt 603 triệu kWh, tăng 20%.

Lũy kế đến ngày 25/5, phụ tải hệ thống điện quốc gia đạt 133,14 tỷ kWh, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, miền Bắc đạt 61,9 tỷ kWh, miền Trung đạt 12,75 tỷ kWh và miền Nam đạt 58 tỷ kWh, tăng lần lượt 11%, 8% và 6%.

Ngoài ra, năm 2026, Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Bộ Công Thương cho biết theo quy luật thực nghiệm tại Việt Nam, nếu nền kinh tế tăng trưởng trên 10%, nhu cầu phụ tải điện sẽ tăng tương ứng hoặc cao hơn. Điều này tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, các bất ổn địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran từ cuối tháng 2, cũng làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu, nhất là LNG cho phát điện, gây ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện trong nước.

Nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Để bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, NSMO đã phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều phương án và kịch bản vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong mùa nắng nóng.

Về lưới điện, NSMO phối hợp sửa chữa, bảo dưỡng nhằm duy trì mức khả dụng cao nhất cho hệ thống truyền tải và phân phối, đặc biệt với các công trình cấp điện cho miền Bắc như nâng công suất MBA AT1 Hòa Bình, đưa vào vận hành MBA AT1 T500 Phố Nối và AT7 T220 Hà Đông....

Đối với thủy điện, các hồ chứa được vận hành linh hoạt, chủ động tích nước tại các thủy điện nhỏ và huy động hợp lý để phát điện trong giờ cao điểm tối. NSMO cũng phối hợp điều chỉnh giờ phát của các nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc nhằm hỗ trợ hệ thống trong khung giờ cao điểm. Đến nay, toàn bộ 301/301 nhà máy với tổng công suất 3.000 MW đã điều chỉnh biểu đồ phát điện theo khung giờ mới.

Với nhiệt điện than, NSMO huy động tối đa các tổ máy khả dụng để bảo đảm dự phòng; đồng thời đôn đốc các đơn vị khắc phục sự cố, nâng cao công suất khả dụng để phát tối đa trong giờ cao điểm tối.

Về tuabin khí và nhiệt điện dầu, NSMO phối hợp chặt chẽ với PV GAS để tích khí và huy động các tổ máy theo khả năng cấp khí; đồng thời linh hoạt chuyển đổi giữa khí nội địa, LNG và dầu DO nhằm phát tối đa trong giờ cao điểm và giảm chi phí hệ thống.

Về phụ tải, để phù hợp với đặc tính sử dụng điện mùa hè, NSMO đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới trong tháng 6/2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật, NSMO cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong các khung giờ từ 13h đến 16h và từ 20h đến 23h trong những ngày nắng nóng cực đoan.