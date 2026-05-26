Miền Bắc nắng như 'đổ lửa', tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Theo EVNHANOI, tiêu thụ điện toàn Hà Nội ngày 25/5 tăng vọt từ mức 109,9 triệu kWh (ngày 24/5) lên gần 126.000 triệu kWh, lập kỷ lục mới.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho hay công suất và sản lượng điện tiêu thụ của hệ thống điện tại Hà Nội đều thiết lập mức đỉnh lịch sử trong ngày 25/5.

Cụ thể, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập vào lúc 21h30 ngày 25/5 là 6,203 MW và tăng 3,5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5,992 MW). Sản xuất điện năng tiêu thụ cùng ngày cũng đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (122,84 triệu kWh).

EVNHANOI lý giải do nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời phải chịu môi trường nhiệt độ cao cả ngày, nên vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Trước đó, tiêu thụ điện toàn Hà Nội ngày 24/5 đạt mức 109,9 triệu kWh, cũng là mức cao nhất từ trước đó.

Dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, EVHANOI khuyến nghị người dân sử dụng điện hợp lý.

Theo đó, khách hàng nên bật điều hòa ở mức 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng. Đồng thời, người dân cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt đồng thời các thiết bị hoạt động lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút rời các thiết bị khi không cần thiết.

ENVHANOI cho hay trong khi đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8, năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng. Từ đó, áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Hiện, EVNHANOI tăng cường 100% quân số, ứng dụng trực tuyến 24/24 để sẵn sàng xử lý các phát sinh.

Còn tại TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho hay sản lượng tiêu thụ điện từ giữa tháng 5 đã liên tục lập kỷ lục, với mức cao nhất đạt 197,68 triệu kWh vào ngày 14/5, vượt 11% so với đỉnh điểm của năm ngoái.