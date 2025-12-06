Việt Nam ‘thu’ hơn 20,5 tỷ USD sau 11 tháng

Lũy kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước sau 11 tháng đã vượt 800 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Chính phủ, tính bình quân 11 tháng, CPI trong nước đã tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 3,21% cùng giai đoạn.

Lũy kế đến hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư công lũy kế đạt 553.250 tỷ đồng , đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng giao, và cao hơn 2,4% về tỷ lệ và 155.700 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến ngày 30/11, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 33,69 tỷ USD , tăng 7,4% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,6 tỷ USD , tăng 8,9%.

Cũng theo số liệu của Chính phủ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 11 ước đạt 601.200 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 6,377 triệu tỷ đồng , tăng 9%, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20%.

Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 77,06 tỷ USD , giảm 5% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 839,75 tỷ USD , tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu tăng 16%, nhập khẩu tăng trên 18%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD sau 11 tháng.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 275.600 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 1,75 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là trên 1,05 triệu lao động, tăng 21% cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký, đồng thời tăng 16% về số lao động so với cùng kỳ.

Cùng giai đoạn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 110.100 doanh nghiệp, tăng 14%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 64,500 doanh nghiệp, tăng 12%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 30.800 doanh nghiệp, tăng 60%.

Trước đó, sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số, gồm Quảng Ninh (11,9%), Hải Phòng (11,8%), Ninh Bình (10,7%), Phú Thọ (10,5%), Bắc Ninh (10,3%) và Quảng Ngãi (10,02%).

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế, một số vấn đề cần lưu ý như sức ép điều hành về tỷ giá, lãi suất còn cao, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng, rủi ro bên ngoài gia tăng, nhất là lãi suất, tỷ giá. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; xuất khẩu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi chính sách thuế đối ứng của Mỹ; tiêu dùng tháng 11 tăng 7,1% nhưng thấp hơn các tháng trước, một phần do thiên tai, bão lũ…

Trong khi đó, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả (như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…).

Giá vàng biến động mạnh; dù tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa được như mong muốn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp cuối năm.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan quản lý chủ động nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".