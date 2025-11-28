Tin vui với nông dân trồng mít Việt Nam

Ngày 27/11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Trần Đức Thắng cùng Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 27/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ đã có cuộc làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó tổng cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Phó tổng cục trưởng Triệu Tăng Liên ký kết Nghị định thư xuất khẩu mít tươi tại Bắc Kinh. Ảnh: Tùng Đinh.

Mở đầu phiên làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh việc Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ NNMT sang làm việc với các đối tác Trung Quốc lần này cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa 2 nước, trong đó có hợp tác giữa Bộ NNMT với GACC.

Ông Triệu đồng thời kỳ vọng sau chuyến công tác này của Bộ trưởng Thắng, mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ phát triển hơn, đặc biệt là quan hệ về kinh tế, xã hội và thương mại 2 chiều.

Dẫn chứng cho quan điểm trên, ông Triệu Tăng Liên cho biết thương mại nông sản 2 nước trong năm 2025 có nhiều điểm sáng. Tính đến hết tháng 10/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản của Việt Nam.

Theo ông, những kết quả trên có được cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên, cũng như sự ủng hộ, kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Trong năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô.

"Hôm nay, chúng ta sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa 2 nước", ông Triệu Tăng Liên khẳng định.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng khi làm việc với GACC, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa 2 bên đã được tăng cường trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Thắng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc củng cố, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp và môi trường.

Với những con số về kim ngạch thương mại 2 chiều thời gian qua, ông Thắng khẳng định Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam.

Cụ thể, thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2025 giữa 2 nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ Bộ NNMT, ông Thắng cho rằng việc hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành cần được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài hợp tác xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Thắng cũng nhắc đến hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt khi 2 nước có lợi thế về đường biên giới, tạo sự thuận lợi cho công tác giao thương, đầu tư.

Tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có hơn 25.000 ha mít trồng tập trung, chủ yếu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Trong đó, mít Thái là giống chủ lực, chiếm khoảng 85% tổng diện tích. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu mít của Việt Nam trong quý III/2025 đạt 17,7 triệu USD , tăng hơn 52% so với quý III/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, nước ta thu về hơn 141 triệu USD từ xuất khẩu trái mít, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Dù kim ngạch giảm nhưng mặt hàng này vẫn lọt top 5 loại quả xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 3 quý đầu năm, sau sầu riêng, thanh long, chuối và xoài.