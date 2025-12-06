Phó thống đốc NHNN tiết lộ định hướng chính sách tiền tệ cuối năm

Lãnh đạo NHNN cho biết nhà điều hành sẽ chủ động sử dụng các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về thanh khoản cuối năm.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới. Ảnh: VGP/QP.

Chiều 6/12, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã có chia sẻ về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong tháng còn lại của năm 2025 cũng như năm 2026.

Hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng thương mại dịp cuối năm

Cụ thể, theo Phó thống đốc, khoảng 2 năm trở lại đây, kinh tế thế giới biến động rất khó lường, phức tạp do tình hình căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan, biến đổi khí hậu liên tục... Rủi ro lạm phát toàn cầu dù đã hạ nhiệt vẫn tồn tại rủi ro tăng trở lại. Nền kinh tế thế giới sau giai đoạn dịch bệnh đã phục hồi nhưng tốc độ còn chậm.

Bối cảnh quốc tế này theo đó đã ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, là một nước có độ hội nhập quốc tế lớn.

Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, đồng bộ và linh hoạt các công cụ chính sách hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kết quả là thanh khoản các ngân hàng đến nay vẫn được đảm bảo, thị trường tiền tệ về cơ bản ổn định; tỷ giá được điều hành linh hoạt theo điều kiện thị trường; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục ổn định và có xu hướng giảm; thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời...

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết một chỉ số quan trọng khác trong điều hành chính sách tiền tệ đạt kết quả tích cực năm nay là tín dụng tăng trưởng khả quan so với các năm trước. Tính đến 27/11, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Trong khi cùng kỳ năm 2024 tăng trưởng tín dụng mới đạt 11,47% so với cuối năm liền trước.

Trong thời gian tới, lãnh đạo NHNN cho biết tình hình kinh tế thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, các nước lớn dự báo tiếp tục gia tăng hàng rào bảo hộ thương mại.

Lãnh đạo NHNN cho biết sẽ theo sát quyết định lãi suất cũng như lộ trình, định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Ảnh: Nam Khánh.

Triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó dự báo, tiềm ẩn các tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Đây là những thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá của NHNN.

Phó thống đốc cho biết nhà điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, tài chính trong và ngoài nước. Trong đó, có quyết định lãi suất của Fed cũng như lộ trình, định hướng chính sách điều hành của cơ quan này dự kiến công bố vào cuộc họp giữa tuần sau.

Để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, nhà điều hành sẽ linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại qua nhiều kênh, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Giảm lãi vay cho khách hàng bị thiệt hại mưa lũ

Về các chính sách, giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn chịu thiệt hại bởi mưa lũ thời gian qua, Phó thống đốc NHNN cho biết theo thống kê mới nhất, mưa lũ thời gian qua đã ảnh hưởng đến khoảng 250.000 khách hàng vay vốn với dư nợ gần 60.000 tỷ đồng .

Trước tình hình này, NHNN đã chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng. Trong đó có các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hiện NHNN đã có 5 chỉ đạo đối với các ngân hàng thương mại và chi nhánh của NHNN khu vực về việc đánh giá, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đến nay, các ngân hàng đã áp dụng nhiều giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; giảm lãi suất 0,5-2%/năm trong thời gian 3-6 tháng, hiện đã có gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng được hỗ trợ.

Ngành ngân hàng cũng đã triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng . Đến nay, các nhà băng đã giải ngân gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng trong nhiều các lĩnh vực.

Riêng với chính sách hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, lãnh đạo NHNN cho biết đã quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng cuối năm nay đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ tại 22 tỉnh thành phố, số tiền lãi hỗ trợ dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng .

Đối với cơn bão số 13 gây thiệt hại cho 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắc, Lâm Đồng và Khánh Hòa thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để xem xét giảm 2% lãi suất cho vay trong 3 tháng cuối năm, dự kiến áp dụng đối với khoảng 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, tổng số tiền lãi dự kiến giảm là gần 300 tỷ đồng .