TP.HCM kiểm tra các dự án bất động sản tăng giá bất thường

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra các dự án có dấu hiệu tăng giá bất thường, giám sát hoạt động môi giới và công khai thông tin để ổn định thị trường.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và UBND xã, phường chịu trách nhiệm về chức năng được giao. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, hướng đến ổn định, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch, đơn vị môi giới.

Công tác kiểm tra tập trung vào tính pháp lý, điều kiện, mức độ công khai thông tin... của các dự án bất động sản đưa vào kinh doanh có hiện tượng tăng giá bất thường.

"Không để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn", UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì làm việc với Bộ Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; lấy ý kiến các sở, ngành và đề xuất cơ chế để khuyến khích phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp.

Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm công bố kịp thời thông tin về thị trường, các văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện kinh doanh, kế hoạch phát triển nhà ở, chương trình phát triển đô thị và danh mục các dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Về quy hoạch và thủ tục đầu tư, Sở Xây dựng được giao tham mưu đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nhất là các khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD; đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng và triển khai dự án nhà ở.

Để tăng nguồn cung, Sở Xây dựng cần phối hợp Sở Tài chính tháo gỡ vướng mắc cho các dự án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 751 và Tổ Công tác đặc biệt, nhằm đẩy nhanh xử lý các dự án chậm triển khai, thúc đẩy nguồn cung nhà ở, đặc biệt cho người thu nhập thấp.

Đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan công khai, lựa chọn chủ đầu tư; thực hiện nghiêm việc dành quỹ đất xây nhà lưu trú công nhân và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và UBND xã, phường chịu trách nhiệm về chức năng được giao, đặc biệt trong việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án bất động sản, bảo đảm tiến độ phát triển nhà ở và thị trường theo thẩm quyền.

Các đơn vị phải đẩy mạnh cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; bố trí đủ nhân sự để tránh tình trạng đình trệ do thiếu cán bộ trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư...