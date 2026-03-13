Ngân hàng Chủ tịch Trần Hùng Huy tính trả mức cổ tức 20% cho cổ đông

ACB dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, trong đó 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 9/4.

Đáng chú ý, HĐQT ngân hàng này đã đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với mức chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20%, thực hiện trong năm nay.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ACB năm 2025 là hơn 15.600 tỷ đồng . Sau khi trích lập các quỹ và cộng lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia, ACB có gần 25.200 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức.

Ngân hàng dự kiến sử dụng gần 3.600 tỷ đồng (7%) để chia cổ tức tiền mặt và sử dụng hơn 6.600 tỷ đồng (13%) để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 667 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ đó tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II năm nay.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 16%, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%. Từ các kỳ vọng tăng trưởng tài sản này, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 22.338 tỷ đồng , tăng 14% so với năm 2025.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 19.539 tỷ đồng , giảm 7% so với năm 2024.

Tính chung cả năm, ACB đã trích lập dự phòng tín dụng 3.335 tỷ đồng , gấp đôi năm 2024. Phần lớn khoản dự phòng này được ghi nhận dồn vào quý IV. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của ngân hàng được nâng lên 114% vào cuối năm, nhưng đổi lại là lợi nhuận bị “ăn mòn” đáng kể.

Kết quả trên cũng khiến ACB không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 mà các cổ đông giao phó. Trước đó, các cổ đông ACB đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 23.000 tỷ đồng , tăng 9,5% so với năm 2024. Như vậy, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy chỉ hoàn thành 85% kế hoạch đặt ra.

Về tổng tài sản, năm 2025 đánh dấu việc ACB lần đầu tiên gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng , khi đạt 1,03 triệu tỷ vào cuối năm 2025, tức tăng 19% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng cùng thời điểm đạt 689.000 tỷ đồng , tăng 19%; còn huy động vốn đạt hơn 718.000 tỷ, tăng 12%.

Năm ngoái, ACB tiếp tục xu hướng tinh gọn bộ máy khi số lượng nhân viên bình quân của ngân hàng giảm 208 người so với năm liền trước, đạt 13.241 người. Tổng quỹ lương, thưởng và thu nhập chi ra là 4.969 tỷ đồng , giảm so với năm 2024.

Bình quân, mỗi nhân viên ACB được chi trả 451 triệu đồng thu nhập trong năm qua, tương đương mức thu nhập gần 38 triệu đồng/người/tháng.