Một ngân hàng lớn vừa tăng phí dịch vụ thẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo về việc điều chỉnh biểu phí thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, sẽ áp dụng từ ngày 12/3.

ACB vừa điều chỉnh biểu phí với loạt thẻ tín dụng. Ảnh: ACB.

Theo đó, người dùng thẻ ACB muốn được ưu đãi phí thường niên thẻ tín dụng trong năm đầu tiên thì cần có tổng giá trị chi tiêu 30 ngày đầu kể từ ngày phát hành thẻ ít nhất 3 triệu đồng đối với dòng thẻ ACB Visa Gold, ACB Visa Platinum và ACB JCB Gold; và ít nhất 8 triệu đồng đối với thẻ ACB Visa Signature.

ACB cũng tăng đáng kể phí hủy thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp thẻ. Đối với thẻ ACB Visa Signature, phí hủy thẻ là 440.000 đồng. Đối với các dòng thẻ khác như ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold, ACB MasterCard Gold, ACB Express thì phí hủy thẻ là 220.000 đồng. Phí này áp dụng với việc hủy thẻ vật lý và thẻ phi vật lý đã được in vật lý.

Khách hàng thay thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ACB đều có phí 200.000 đồng/thẻ/lần, ngoại trừ thẻ Visa Infinite.

Đáng chú ý, thay vì miễn phí phát hành như trước đây. ACB bắt đầu thu phí phát hành nhiều dòng thẻ. Ngân hàng có thể hoàn phí này nếu khách hàng đạt mức chi tiêu nhất định. Với thẻ ACB Green, phí phát hành là 50.000 đồng. Thẻ Thẻ Privilege Visa Signature Debit/Privilege Visa Platinum Debit/Visa Platinum Debit Thương gia/Visa Debit/MasterCard Debit/ JCB Debit có phí phát hành 200.000 đồng. Ngân hàng hoàn phí nếu có phát sinh giao dịch chi tiêu/rút tiền mặt trong 30 ngày đầu kể từ ngày phát hành thẻ.

Trước đó vào cuối năm 2025, OCB cũng thông báo điều chỉnh biểu lãi suất mới cho toàn bộ danh mục thẻ tín dụng, với mức cao nhất lên tới 37%/năm, tăng mạnh so với mức 33%/năm trước đó. Mức lãi suất này được áp dụng từ ngày 20/11, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority.

Từ cuối tháng 10/2025, Techcombank cũng cập nhật biểu phí lãi suất cho các dòng thẻ tín dụng. Theo đó, thẻ Techcombank Airlines Visa áp dụng mức lãi suất lên tới 35,8%/năm; thẻ Techcombank Everyday tăng lên 36,8%/năm; Techcombank Visa Signature giữ mức 22,8%/năm.

Đáng chú ý, thẻ Techcombank Visa chuẩn (Classic) có lãi suất lên tới 38,8%/năm. Ngoài ra, Techcombank cũng áp dụng mức lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Xu hướng tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế cũng diễn ra hồi cuối năm ngoái tại nhiều ngân hàng quốc doanh khác, phổ biến với mức tăng 3-4%/năm.

Tại Vietcombank, BIDV và VietinBank, biểu lãi suất mới trong tháng 11/2025 đã lên nâng mức cao nhất khoảng 22%/năm.

Cụ thể, thẻ tín dụng hạng chuẩn của Vietcombank tăng lãi suất từ 18% lên 22%/năm; thẻ vàng tăng từ 17% lên 21%/năm; hạng Platinum/World tăng từ 15% lên 19,5%/năm; Signature/Infinite tăng từ 15% lên 18%/năm.

BIDV cũng điều chỉnh lãi suất thẻ chuẩn tăng từ 18% lên 22%/năm; hạng Platinum/World/Ultimate tăng từ 16,5% lên 20%/năm; Signature/Infinite tăng từ 16,5% lên 18%/năm; thẻ BIDV VISA Easy tăng từ 11,5% lên 12%/năm.

VietinBank nâng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế từ 18,5%/năm lên 22%/năm.