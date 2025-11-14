Lãi suất thẻ tín dụng đồng loạt tăng

Nhiều ngân hàng vừa thông báo điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế, trong bối cảnh chi phí vốn và nhu cầu chi tiêu dịp cuối năm có xu hướng tăng.

Lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh tăng tại Vietcombank, VietinBank, BIDV. Ảnh: Pexels.

Trong thông báo mới nhất, Vietcombank cho biết từ ngày 20/11, ngân hàng sẽ tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, thẻ tín dụng hạng chuẩn có lãi suất tăng từ 18%/năm lên 22%/năm. Thẻ tín dụng hạng vàng lãi suất tăng từ 17%/năm lên 21%/năm. Thẻ tín dụng Platinum/Word lãi suất tăng từ 15%/năm lên 19,5%/năm. Thẻ tín dụng Signature/Infinite lãi suất tăng từ 15%/năm lên 18%/năm.

Đối với khách hàng SME, dòng thẻ tín dụng Platinum cũng sẽ tăng lãi suất từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

Đây là lần điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng đầu tiên của Vietcombank trong năm, diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thẻ tín dụng của các ngân hàng trong nước có xu hướng tăng trở lại, phản ánh chi phí vốn và nhu cầu tiêu dùng cao hơn dịp cuối năm.

Vietcombank cho biết phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế sẽ tiếp tục được duy trì ổn định, tùy theo phân khúc và hạng thẻ.

Nhóm thẻ cao cấp nhất như Visa Infinite có mức phí thường niên lên tới 30 triệu đồng/năm, đồng thời được miễn phí hoàn toàn nếu chủ thẻ thuộc phân hạng Priority Kim cương Elite.

Các dòng thẻ Visa Signature có mức phí thường niên 3 triệu đồng/năm và cũng được miễn cho khách hàng Priority. Với các phân khúc trung cấp như Visa Platinum, Mastercard World, JCB Platinum hay American Express Cashplus, mức phí thường niên của thẻ chính là 800.000 đồng mỗi năm, thẻ phụ là 500.000 đồng.

Không riêng Vietcombank, VietinBank mới đây cũng đã thông báo tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế, áp dụng với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp từ 10/11.

Trong đó, lãi suất một số hạng thẻ tín dụng của ngân hàng này sẽ tăng từ 18,5%/năm lên 22%/năm.

BIDV cũng thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ 21/11.

Theo đó, lãi suất ở hạng thẻ chuẩn tăng từ 18% lên mức 22%/năm; hạng thẻ Platinum/World/Ultimate tăng từ mức 16,5-20% lên 20%/năm; hạng thẻ Signature/Infinite từ 16,5% lên 18%/năm; hạng thẻ BIDV VISA Easy từ 11,5% lên 12%/năm.