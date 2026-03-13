Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN.

Chiều 13/3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị và thống nhất thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án thành lập khu kinh tế tự do rất cần thiết nhằm sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Mô hình Đề án Khu kinh tế tự do đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động, tạo thành động lực và cực tăng trưởng mới của Hưng Yên cùng khu vực phía Bắc tỉnh.

Đề án có nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế, xác lập mô hình và tạo đột phá tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%/năm. Ngoài ra, Đề án cũng là nơi thử nghiệm mô hình, chính sách phát triển, thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng không gian kinh tế vượt giới hạn truyền thống để trở thành hình mẫu tiên phong cho thế hệ khu kinh tế mới của Việt Nam-năng động, tự do và sẵn sàng cạnh tranh toàn cầu.

Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, khoa học, bài bản trên cơ sở hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới. Đề án đã đánh giá, phân tích tổng thể các vấn đề cốt lõi, những vấn đề vĩ mô, tính hiệu quả, tính bền vững, tác động của Đề án đối với kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng.

Đề án đã phân tích xu hướng phát triển của các khu kinh tế đặc thù trên thế giới; sự cần thiết cần triển khai mô hình khu kinh tế tự do ở Việt Nam và Hưng Yên.

Hội nghị và thống nhất thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đề án được Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan và tư vấn nhiều lần tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia của các cấp có thẩm quyền, phân tích kỹ lưỡng, chi tiết các yếu tố về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, hiệu quả kinh tế, tính khả thi, các tác động về môi trường, an ninh quốc phòng…

Việc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Đề án là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh gửi Đảng ủy Chính phủ trình, báo cáo Bộ Chính trị.

Về Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên, ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, Đề án được phát triển theo mô hình phức hợp đa chức năng trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình, có diện tích hiện tại khoảng 30,583 ha và nghiên cứu mở rộng về phía Tây khoảng 13.000 ha, lấn biển phía Đông khoảng 17.000 ha, dự kiến chia thành 3 vùng phát triển.

Đề án được định hướng phát triển thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng mới, dịch vụ vận tải, logistics, cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng, giải trí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN.

Đồng thời, Đề án là nơi tập hợp các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đóng vai trò chủ chốt trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi hội tụ nhân tài, tinh hoa trí tuệ, thử nghiệm, sáng tạo, chia sẻ, tự do kết nối với phần còn lại của thế giới, liên thông chặt chẽ với các địa phương trong khu vực và được tổ chức quản lý, quản trị theo cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo sự khác biệt, cạnh tranh quốc tế để hình thành cực tăng trưởng của phía Bắc.

Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên sẽ được định hướng bởi bốn nguyên tắc: Không tập trung vào việc mở rộng các ưu đãi thuế, phí truyền thống, mà ưu tiên các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn và hiệu quả hơn; Bảo đảm khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế; Được thiết kế phù hợp với định hướng phát triển không gian và ngành nghề; Lấy nhu cầu và những rào cản đối với nhà đầu tư làm trung tâm thiết kế chính sách.

Tỉnh dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành 12 nhóm, với 31 cơ chế, chính sách, trong đó có 18 chính sách tốt nhất của Việt Nam hiện nay và 13 chính sách đột phá theo đối chuẩn quốc tế.

Đề án được định hướng phát triển theo lộ trình ba giai đoạn từ năm 2025-2050. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2025-2050 dự kiến khoảng 463 nghìn tỷ đồng , tương đương khoảng 18 tỷ USD , trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ quá trình phát triển.

Dự kiến Đề án tăng thêm ngân sách cho tỉnh khoảng 47.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,8 tỷ USD ) vào năm 2030; khoảng 364.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 14 tỷ USD ) năm 2040 và 1,3 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 49 tỷ USD ) năm 2050.