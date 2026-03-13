Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Tài chính cập nhật tiến độ tổng kiểm kê tài sản cả nước

  • Thứ sáu, 13/3/2026 19:29 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Tiến độ tổng kiểm kê tài sản Nhà nước vẫn chậm tại nhiều bộ ngành và địa phương. Một số đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc có tỷ lệ thực hiện dưới mức bình quân.

Bộ Tài chính cho biết có 18 cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo tổng kiểm kê tài sản dưới mức bình quân chung của cả nước. Ảnh: MOF.

Bộ Tài chính vừa có văn bản cập nhật tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản của các bộ, ngành, địa phương cả nước.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết ngày 12/3, Bộ đã ban hành Công văn số 2961/BTC-QLCS về việc thực hiện công khai tiến độ Tổng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 1/1. Theo số liệu theo dõi trên Phần mềm Tổng kiểm kê, tính đến 17h ngày 12/3, tiến độ triển khai tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vẫn còn một số điểm chậm so với yêu cầu.

Về tình hình đăng ký đối tượng kiểm kê, hiện vẫn còn 3 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký, gồm Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Hội Người mù Việt Nam.

Bên cạnh đó, có 2 cơ quan là Đại học Quốc gia TP.HCM và Bộ Y tế; 3 tổ chức gồm Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng 4 địa phương là Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai và TP.HCM có tỷ lệ đăng ký kiểm kê thấp hơn tiến độ chung của cả nước.

Đối với việc đăng ký kiểm kê các loại tài sản hạ tầng, có 3 địa phương gồm Gia Lai, Hưng Yên và Khánh Hòa đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hạ tầng hàng không. Ngoài ra, Gia Lai và Khánh Hòa cũng là 2 địa phương đăng ký kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung.

Về tình hình gửi và duyệt báo cáo đối với tài sản cố định, hiện vẫn có 6 cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị gửi báo cáo, gồm Văn phòng Chủ tịch nước, Thanh tra Chính phủ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, có 18 cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân chung của cả nước (dưới 80%). Trong nhóm cơ quan Trung ương có các đơn vị như Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ở cấp địa phương, các tỉnh, thành có tỷ lệ gửi báo cáo thấp gồm Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh, Huế, Đắk Lắk, Lào Cai, Thái Nguyên, Cà Mau, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Gia Lai, Đà Nẵng, Sơn La, Quảng Ngãi, Phú Thọ, TP.HCM và TP Cần Thơ.

Minh Khánh

kiểm kê Tiền mã hóa tài sản bộ tài chính địa phương

