3 trường hợp bị ngân hàng ngừng giao dịch online từ 1/1/2026

  • Thứ sáu, 5/12/2025 16:29 (GMT+7)
Từ 1/1/2026, các ngân hàng lớn sẽ ngừng toàn bộ giao dịch trực tuyến với khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin định danh và sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhóm ngân hàng lớn thông báo tới khách hàng về việc dừng giao dịch online kể từ đầu năm sau nếu không chuẩn hóa thông tin định danh và sinh trắc học. Ảnh: Nam Khánh.

Theo thông báo mới nhất từ các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV) quy định ngừng giao dịch trực tuyến đối với khách hàng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, từ đầu năm 2026, các ngân hàng sẽ khóa toàn bộ tính năng giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking đối với người dùng chưa hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu. Đây là biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc loại bỏ tài khoản không chuẩn hóa và giảm thiểu rủi ro lừa đảo công nghệ cao, vốn có xu hướng tăng mạnh vào giai đoạn cận Tết.

Những tài khoản thuộc 3 trường hợp sau sẽ bị tạm ngừng giao dịch online:

Vẫn sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và chưa chuyển sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong dữ liệu lưu tại ngân hàng;

Giấy tờ tùy thân đã hết hạn nhưng chưa cập nhật;

Chưa thu thập sinh trắc học (khuôn mặt) hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với chip căn cước công dân.

Khi bị khóa giao dịch trực tuyến, chủ tài khoản sẽ phải đến quầy ngân hàng để xác thực lại thông tin và kích hoạt.

Các ngân hàng đồng loạt khuyến cáo khách hàng hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu trong tháng 12 này để tránh gián đoạn chuyển tiền, thanh toán dịp Tết.

Quy trình cập nhật có thể thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng thông qua công nghệ NFC. Khách hàng chỉ cần đăng nhập, chọn mục cập nhật thông tin và đưa thẻ căn cước công dân gắn chip ra mặt sau điện thoại để hệ thống đọc và đồng bộ dữ liệu.

Nếu thiết bị không hỗ trợ NFC hoặc xảy ra lỗi kỹ thuật, khách hàng nên đến phòng giao dịch trước ngày 31/12 để được nhân viên ngân hàng hỗ trợ trực tiếp.

Hồng Nhung

