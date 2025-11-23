Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ 1/1/2026

  • Chủ nhật, 23/11/2025 05:19 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam. 

Theo đó, để tránh gián đoạn giao dịch, người dân cần chủ động liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc căn cước điện tử. Việc chuyển đổi này là bắt buộc, bởi từ thời điểm 1/1/2026 hệ thống ngân hàng sẽ chỉ cho phép giao dịch khi khách hàng đã hoàn tất xác thực danh tính và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học.

Hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ ngừng giao dịch ngân hàng từ đầu năm sau.

Quy định được nêu rõ trong Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN. Hai thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024, nhưng một số điều khoản liên quan đến xác thực giấy tờ và dữ liệu sinh trắc học sẽ chính thức áp dụng từ 1/1/2026.

Cụ thể, Thông tư 17 quy định rằng khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi thông tin sinh trắc học trùng khớp với dữ liệu lưu trong CCCD gắn chip, thẻ căn cước hoặc dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử mức độ cao.

Trường hợp sử dụng CCCD không có chip, ngân hàng sẽ xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tất cả nhằm đảm bảo độ chính xác, hạn chế rủi ro gian lận, giả mạo trong giao dịch tài chính.

Thông tư 18 quy định khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cung cấp CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử mức độ 2 hoặc CMND. Hộ chiếu không còn nằm trong nhóm giấy tờ hợp lệ để nhận diện và xác minh thông tin.

Việc thay đổi này đánh dấu sự chấm dứt quy định trước đây tại Thông tư 48/2018, theo đó hộ chiếu còn hiệu lực vẫn được sử dụng trong nhiều giao dịch ngân hàng như rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ. Đây cũng là bước chuẩn hóa nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn giao dịch trong toàn hệ thống.

Ngọc Mai/Tiền Phong

