Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

  • Thứ bảy, 20/9/2025 00:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Văn bản này đưa ra nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hoạt động tài chính.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo đó, tổ chức tài chính, công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị có liên quan phải thực hiện báo cáo đối với giao dịch đạt ngưỡng nhất định.

Cụ thể, phải báo cáo khi giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia giao dịch trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng báo cáo áp dụng khi giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 1.000 USD trở lên

Báo cáo phải bao gồm đầy đủ thông tin về tổ chức khởi tạo và tổ chức hưởng lệnh chuyển tiền, bên gửi và bên nhận, cùng chi tiết về số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch. Thông tin phải được gửi bằng dữ liệu điện tử, đảm bảo tính chính xác và kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ngoài nghĩa vụ báo cáo, các tổ chức tài chính còn phải chủ động rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch trong trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

Thông tư cũng quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, Đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Cụ thể, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý là từ 400 triệu đồng. Tương tự, mức giá trị các công cụ chuyển nhượng cũng là 400 triệu đồng trở lên.

Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, Đồng Việt Nam tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước..

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 1/11. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các tổ chức có thời gian chuẩn bị, Ngân hàng Nhà nước quy định giai đoạn chuyển tiếp. Cụ thể, đến hết ngày 31/12, các đơn vị báo cáo vẫn tiếp tục áp dụng quy trình nội bộ và quản lý rủi ro theo quy định hiện hành.

Từ ngày 1/1/2026, các tổ chức phải hoàn tất việc cập nhật quy định nội bộ, xây dựng quy trình quản lý rủi ro mới, đồng thời trang bị hệ thống phần mềm để quét, lọc giao dịch theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Hệ thống này cũng phải đảm bảo giám sát, phát hiện và cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ nhằm phục vụ công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nhức nhối nạn lừa đảo từ 'tài khoản ngân hàng ma'

Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật.

20:28 26/8/2025

Chuyển tiền số từ 1.000 USD ở Trung tâm Tài chính Quốc tế phải báo cáo

NHNN đề xuất các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền...

19:06 19/8/2025

Việt Nam có đủ cởi mở cho blockchain?

Hành lang pháp lý rộng mở là bước quan trọng để hỗ trợ người dùng, chống rửa tiền và tạo cơ hội cho doanh nghiệp blockchain Việt Nam phát triển.

08:00 18/8/2025

Diệu Thanh

tiền số tài chính tài trợ chuyển tiền rửa tiền giao dịch

