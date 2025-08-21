Ôtô sắp được rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào ga T3 Tân Sơn Nhất

Từ cuối tháng 8, ôtô con có thể rẽ trái từ đường Cộng Hoà vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ 9h đến 6h sáng hôm sau.

Thời gian qua, ôtô không được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào nhà ga T3. Ảnh: Tuấn Kiệt/Vietnamnet.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 19/4, giao lộ Cộng Hòa - C12 được mở một làn cho xe 2 bánh rẽ trái từ Cộng Hòa vào đường C12 để lưu thông vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Qua theo dõi, Sở Xây dựng nhận thấy giải pháp này đã góp phần làm chuyển biến tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường Cộng Hòa, giảm tải lượng xe 2 bánh vào khung giờ cao điểm sáng 6-9h. Sau khung giờ này, nhu cầu rẽ trái của xe 2 bánh cũng giảm rõ rệt, làn đường rẽ trái thông thoáng.

Tuy nhiên, tình trạng ôtô con lưu thông trên đường Cộng Hòa còn đông, di chuyển chậm. Mặt khác, vẫn còn nhiều ôtô lưu thông vào làn đường rẽ trái dành cho xe 2 bánh, dù trong giai đoạn đầu, ôtô không được phép lưu thông theo hướng này vì giao lộ Cộng Hòa - C12 chỉ cách nút giao Cộng Hòa - Trường Chinh khoảng 100 m.

Theo Sở Xây dựnng TP.HCM, nếu tổ chức cho ôtô rẽ trái tại đây, dòng xe dừng chờ rẽ trái có thể kéo dài, ảnh hưởng đến giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh.

Để tăng khả năng khai thác của làn rẽ trái từ đường Cộng Hoà - C12 vào nhà ga T3 cho ôtô vào những thời điểm lượng xe 2 bánh không cao và giảm tải ôtô trên đường Cộng Hòa, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM đã chủ trì họp bàn với các đơn vị liên quan, đánh giá tình hình giao thông tại giao lộ Cộng Hòa - C12 qua thời gian tổ chức.

Qua đánh giá, các đơn vị đề xuất trước mắt cho ôtô con lưu thông vào làn rẽ trái từ 9h đến 6h sáng hôm sau, nhưng vẫn cấm ôtô khách và ôtô tải lưu thông vào làn xe rẽ trái này.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến triển khai tổ chức giao thông vào cuối tháng 8.