Nhiều chuyến bay đổi lịch, phải bay chờ do ảnh hưởng của bão số 5

  • Thứ ba, 26/8/2025 10:02 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Do ảnh hưởng của mưa giông, nhiều chuyến bay phải chờ thời điểm hạ cánh thích hợp tại các sân bay Cát Bi, Nội Bài, Tân Sơn Nhất...

Máy bay được chằng néo, gia cố trước bão. Ảnh: CAAV.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của mưa giông sáng 26/8, một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ, gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác trong ngày.

Hãng đồng thời khuyến nghị hành khách lưu ý điều kiện thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông trên đường đến sân bay, từ đó chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại, có mặt tại sân bay làm thủ tục trước ít nhất 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.

Tương tự, đại diện Bamboo Airways cho biết hoàn lưu bão đã gây mưa vừa đến mưa to và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số sân bay, đặc biệt là khu vực Hải Phòng và Hà Nội.

Tùy diễn biến thực tế của bão, mức độ ảnh hưởng đến lịch khai thác của các hãng hàng không khác nhau. Theo đó, thời gian mỗi chuyến bay có thể kéo dài hơn thường lệ.

"Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự thông cảm và thấu hiểu của quý khách về điều kiện thời tiết bất khả kháng này. Kính đề nghị quý khách thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, các tuyến đường tới sân bay để giảm thiểu tối đa việc gián đoạn hành trình", đại diện Bamboo nói thêm.

Theo thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 23/8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay. Ngày 24/8, 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay; 35 chuyến bay hủy, 5 chuyến bay phải điều hành hạ cánh tại sân bay dự bị.

Trên cơ sở dự báo tình hình diễn biễn của cơn bão số 5, Cục Hàng không đã chỉ đạo VATM thực hiện thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định về việc tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão gồm: Cảng hàng không Đồng Hới từ 4h đến 16h và Cảng hàng không Thọ Xuân từ 10h đến 21h ngày 25/8.

Sau đó, các sân bay này đã được mở lại vào chiều 25/8 và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Sân bay Đồng Hới mở cửa trở lại

Bộ Xây dựng và các đơn vị trong ngày đã triển khai tập trung ứng phó với cơn bão số 5 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão đổ bộ vào miền Trung.

14 giờ trước

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn hoạt động hàng không trước bão số 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5 (bão Kajiki).

19 giờ trước

Tạm đóng cửa 2 sân bay trước khi bão Kajiki đổ bộ

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã tạm ngừng tiếp tàu bay tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) và sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa).

20 giờ trước

