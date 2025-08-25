Sân bay Đồng Hới mở cửa trở lại

Bộ Xây dựng và các đơn vị trong ngày đã triển khai tập trung ứng phó với cơn bão số 5 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão đổ bộ vào miền Trung.

Máy bay của Vietnam Airlines cất cánh tại một cảng hàng không nội địa nước ta. Ảnh: PV/Vietnam+.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tính đến 16h hôm nay (25/8), Cảng hàng không Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) đã khai thác trở lại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Cảng hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã triển khai gia cố bảo vệ các công trình và phương tiện trang thiết bị. Ngừng tiếp thu tàu bay từ 10h đến 21h ngày 25/8/2025, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch bay.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (TP Huế) hiện tại có tàu bay VNB593 của Công ty Hành Tinh Xanh đang đang đỗ tại sân đỗ tàu bay, tàu bay đã được chằng néo đảm bảo an toàn theo quy định.

Tính đến 16h chiều nay, Cảng hàng không Vinh và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất.

Cảng hàng không Vinh (tỉnh Nghệ An) đã dừng hoạt động từ ngày 1/7/2025 để sửa chữa, nâng cấp. Do ảnh hưởng của bão số 5, một phần sân đỗ bị ngập khoảng 10 cm, một phần hàng rào công trường sân đỗ bị đổ.

Đến 16h chiều nay, số lượng chuyến bay bị tác động bởi bão số 5 gồm: 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay; 35 chuyến bay phải hủy do quyết định dừng tiếp thu tàu bay.

Trước đó, trên cơ sở dự báo tình hình diễn biễn của cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định và chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định về việc tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão gồm: Cảng hàng không Đồng Hới từ 4h đến 16h và Cảng hàng không Thọ Xuân từ 10h đến 21h ngày 25/8.

Với lĩnh vực đường sắt, tính đến 16h chiều nay, tàu HH51 chạy đến Km399+750, khu gian Phúc Trạch - La Khê phát hiện có cây đổ vào đường sắt. Điều độ đã báo cung đường phối hợp giải quyết.

Tàu SE5 chạy đến Km304+900, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, lúc 15h10 phát hiện có cây đổ vào đường sắt, đã cho dừng tàu kịp thời. Đơn vị giải quyết xong cho tàu chạy lúc 15h27. Đối với trạng thái cầu đường đang ổn định, khai thác bình hành.

Hiện tại, ngành đường sắt đã dừng kế hoạch chạy tàu SE9 (Hà Nội - TP.HCM) và 2 chuyến tàu NA1, NA2 (Hà Nội - Vinh).

Trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng có 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa.

Hiện tại, 127 tàu biển là tàu hàng đã được neo đậu an toàn trong vùng nước cảng biển. Có 62 tàu biển là tàu có công năng lai dắt đã sẵn sàng ứng phó khi có tai nạn sự cố xảy ra trong khu vực và 5 phương tiện thi công công trình đã được các cảng vụ chỉ định vào vị trí neo đậu an toàn.

Ngoài ra, 300 phương tiện thủy nội địa đã được các cảng vụ hàng hải chỉ định vào nơi neo đậu an toàn và thường xuyên giữ liên lạc với các tàu thuyền này để kịp thời hướng dẫn, xử lý các tình huống có nguy cơ gây mất an toàn có thể xảy ra.

Với lĩnh vực đường bộ, tính đến 16h chiều nay, bão số 5 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền. Hệ thống giao thông trên các quốc lộ do các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và các Sở Xây dựng quản lý chưa có thiệt hại, giao thông bảo đảm an toàn, thông suốt. Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại và sẽ báo cáo kịp thời.