Đảm bảo an toàn công trình triển lãm thành tựu đất nước trước bão số 5

Cơ quan quản lý yêu cầu triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình tạm tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh để ứng phó cơn bão số 5.

Triển lãm A80 với hơn 200 đơn vị tham gia, từ các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh thành đến hàng trăm doanh nghiệp. Ảnh: VIC.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Vingroup, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình tạm tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh để ứng phó cơn bão số 5 (bão Kajiki).

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn, cơn bão số 5 có diễn biến phức tạp và dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có TP Hà Nội.

Do đó, trong thời gian bão diễn ra, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công, lắp dựng và các hoạt động tại hiện trường; nghiêm cấm để người lao động, cán bộ kỹ thuật và những người có liên quan ở lại trong khu vực có nguy cơ mất an toàn; tổ chức lực lượng bảo vệ, kiểm soát, phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó.

Sau khi bão tan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình tạm theo hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt; chỉ cho phép tiếp tục thi công, lắp dựng hoặc đưa vào sử dụng các thiết bị, công trình sau khi đã khắc phục xong các hư hỏng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về kết cấu, điện, chiếu sáng và mỹ quan.

Trước đó, khi bão chưa đổ bộ, Tập đoàn Vingroup, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được yêu cầu phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố, neo buộc toàn bộ các hạng mục công trình tạm (khung kết cấu, mái che, pano, bảng biển, hệ thống chiếu sáng, điện nước, thiết bị treo...) nhằm bảo đảm ổn định, an toàn.

Đồng thời, chủ động tháo dỡ ngay các hạng mục, cấu kiện có nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện các yếu tố bất thường. Song song đó, cần chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống thiên tai, bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức triển lãm và chính quyền địa phương.

Vingroup và CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam khẩn trương thông báo đến các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công các công trình, hạng mục công trình tạm phục vụ Triển lãm và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.