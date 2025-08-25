Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tạm đóng cửa 2 sân bay trước khi bão Kajiki đổ bộ

  • Thứ hai, 25/8/2025 14:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã tạm ngừng tiếp tàu bay tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) và sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, căn cứ báo cáo của Trung tâm khí tượng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), Cục đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại sân bay Thọ Xuân từ 4h đến 16h ngày 25/8 và tại sân bay Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các sân bay trên.

bao Kajiki, san bay, dong cua anh 1

Sân bay Đồng Hới - một trong 4 sân bay sẽ chịu ảnh hưởng khi bão Kajiki đổ bộ.

Trước đó, Cục Hàng không dự báo các sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão Kajiki đổ bộ là: Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (Phú Bài).

Để chủ động ứng phó, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc...để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn. Lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay ở Quảng Bình, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8.

Cụ thể, tại sân bay Phú Bài trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TP.HCM và Huế sẽ bị hủy. Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Tại sân bay Đồng Hới, trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

bao Kajiki, san bay, dong cua anh 2

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 5 (bão Kajiki). Ảnh: Vietnam Airlines.

Tại sân bay Thọ Xuân trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Lúc 6h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Khoảng 4h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Hoãn, hủy loạt chuyến bay vì bão số 5

Vietnam Airlines và Vietjet cho biết có nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của thời tiết.

26:1540 hôm qua

10 sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay từ Thanh Hóa đến Huế cùng nhiều cảng hàng không khác khẩn trương ứng phó bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

27:1605 hôm qua

Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký

Nhiều doanh nghiệp hàng không tuyển dụng các vị trí như nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ hành khách... khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

13:46 23/8/2025

https://vtcnews.vn/tam-dong-cua-san-bay-tho-xuan-va-dong-hoi-truoc-khi-bao-kajiki-do-bo-ar961646.html

Theo Phạm Duy/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bão Kajiki sân bay đóng cửa Thanh Hóa Quảng Bình Bão bão số 5 bão ảnh hưởng

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    • Quảng Bình

      Quảng Bình
      • Diện tích: 8.065,3 km²
      • Dân số: 882.352 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 232
      • Biển số xe: 73

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý