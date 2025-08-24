10 sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay từ Thanh Hóa đến Huế cùng nhiều cảng hàng không khác khẩn trương ứng phó bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

Bão số 5 ảnh hưởng đến các sân bay Thanh Hóa đến Huế cùng nhiều cảng hàng không khác. Ảnh minh họa: Diệp Anh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành công văn khẩn về công tác phòng chống, ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (TP Huế). Ngoài ra, các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng ứng phó khi bão diễn biến bất thường.

Riêng với sân bay Vinh, Cục Hàng không yêu cầu đơn vị phụ trách khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chuẩn bị điều kiện để xử lý kịp thời sự cố công trình, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc được yêu cầu bố trí trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục cũng chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường phối hợp, theo dõi sát diễn biến bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng cần phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc… để kịp thời khắc phục hư hỏng nếu có.

Bão số 5 được đánh giá có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và đặc biệt nguy hiểm. Dự báo đến sáng 25/8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế và đi vào vùng đất liền khu vực Trung bộ.

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Riêng Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn trên 200 mm/3 giờ.