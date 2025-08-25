Cấm xe hợp đồng chở khách vào khu vực cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục bão số 5 (Kajiki). Cấm xe chở khách vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu.

Theo công điện, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu các Sở Xây dựng chỉ đạo doanh nghiệp vận tải căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh hành trình, thời gian xuất phát, lộ trình để tránh các khu vực nguy hiểm, cấm phương tiện đi vào vùng tâm bão hoặc khu vực đang bị chia cắt, sạt lở.

Bến xe khách tại các địa phương có thiên tai cần phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến, không cho phép phương tiện xuất bến đi vào khu vực có thiên tai.

"Nghiêm cấm xe hợp đồng, xe du lịch tổ chức vận chuyển vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu. Đơn vị kinh doanh vận tải phải cập nhật thông tin thời tiết và phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách", công điện của Cục ĐBVN chỉ đạo rõ.

Nghiêm cấm xe chở khách vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu do ảnh hưởng của bão. Ảnh minh họa: BXD.

Cục ĐBVN yêu cầu các đơn vị nêu trên tiến hành kiểm tra toàn bộ các bến phà, cầu phao, bến đò và các phương tiện phục vụ công tác vượt sông được giao quản lý; cấm tổ chức vận chuyển hành khách sang sông khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền và trong điều kiện thời tiết xấu như giông, bão, lũ lớn.

Song song với việc kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 5, Cục ĐBVN lưu ý đối với cầu dây văng, dây võng cầu yếu thì cần phải tổ chức theo dõi thường xuyên và cấm người và phương tiện lưu thông khi bão số 5 đổ bộ vào để bảo đảm an toàn.

Cục ĐBVN đề nghị lực lượng chức năng cần tổ chức trực gác, cảnh giới 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, khu vực đang khắc phục hoặc có nguy cơ mất an toàn; rà soát toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường địa phương, khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, đá rơi.

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 13h30 hôm nay, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.